Kommendes Wochenende findet in Rüßwihl das dreitägige Dorffest am Schulplatz statt. Die Besucher dürfen sich auf ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Programm freuen. Veranstalter sind die örtlichen Vereine. Sie bieten viel Neues, aber auch Altbewährtes an, so dass für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei ist. Los geht es am Freitag, 7. Juli, mit der Öffnung aller Buden um 19 Uhr.

Im Festzelt spielen die Trachtenkapelle Ibach-Wittenschwand und die Brassanas Brassband auf. Bei Letzterer handelt es sich um eine Newcomer-Band aus dem Landkreis Waldshut. Das Repertoire der neunköpfigen Gruppe besteht aus Pop-Songs, Electronic-Dance-Music und Hip-Hop-Klassiker, dargeboten im typischen Brassband-Sound – inklusive Gesangseinlagen.

Der Samstag, 8. Juli, beginnt um 14 Uhr mit RSDS – Rüßwihl sucht den Superstar, die Tanzshow für Kids und Teens. Ab 21 Uhr ist Party mit Upside Down, eine Cover-Band aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, angesagt.

Am Sonntag, 9. Juli, steht im 10 Uhr der Festgottesdienst im Festzelt auf dem Programm. Danach unterhalten die Trachtenkapellen Strittmatt und Niederwihl die Gäste. Später tritt die VJO Big Band auf. Sie besteht aus ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Verbandsjugendorchesters Hochrhein. Bereits um 12 Uhr beginnt das 2. Rüßwihler Mofa-Treffen – letztes Jahr ein voller Erfolg. Prämiert werden das älteste Baujahr und die weiteste Anfahrt. Begrenzung: bis 50 ccm. Als Preis winkt ein Fass Bier.

Programm für Kinder

An allen drei Tagen gibt es ein Kinderprogramm mit Karussell, Kinderschminken, Spielepark mit Karussell und vieles mehr. Pizzabude, Festwirtschaft, Bierstand, Weinstand, Schwarzwaldhütte, Kaffeebude mit Cocktailbar bilden die kulinarischen Eckpfeiler vom Dorffest.

Gestemmt wird die Veranstaltung von der Chrutschlämpezunft, der örtlichen Feuerwehrabteilung sowie der Jugendgruppe.