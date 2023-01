2022 war ein Jahr des Bauens in der Gemeinde Görwihl. Dabei drehte sich nicht alles ausschließlich um den Breitbandausbau. Görwihl investierte viel Zeit und Geld in die eigene Infrastruktur.

Im Juni wurde nach 14 Monaten Bauzeit der neue Kindergarten inklusive einer Mensa eingeweiht. Der neue Kindergarten ist als mehrstöckiger Holzbau konzipiert. Er kostete insgesamt 3,45 Millionen Euro. Die Kosten wurden auf zwei Haushaltsjahre verteilt. Das Gebäude entstand an der Stelle, wo sich früher das Lehrerwohnhaus und die Grundschule befunden haben.

Spatenstich für Tagespflege

Nach langjähriger Planungsphase erfolgte im Mai der Spatenstich für die Tagespflege in Segeten. Das Gebäude in der Nähe der Polizei soll nicht nur für Seniorinnen und Senioren aus der Gemeinde Görwihl, sondern auch aus den Nachbargemeinden bestimmt sein. 18 Betreuungsplätze stehen in der vom Caritasverband Hochrhein betriebenen Tagesstätte zur Verfügung. Kosten: rund 2,7 Millionen Euro. Die Tagespflege soll im ersten Halbjahr 2023 fertig sein.

Mit 98 Jahren gestorben: Webermeister Oskar Matt, im Bild am Webstuhl im Heimatmuseum in Görwihl. | Bild: Peter Schütz

Menschen 2022 Diese Namen machten Nachrichten Claudia Huber veröffentlichte eine Chronik über Segeten. Neuer Leiter des Polizeiposten Segeten ist Dominik Gutmann. Die Pfarrgemeinde St. Wendelinus Hotzenwald verließ Dietmar Sendelbach Ende März: Ehrenamtskoordinatorin Dorothee Vollmer wurde im Juli verabschiedet. Mehrere bekannte Personen starben in 2022, unter anderem die ehemaligen Gemeinderäte Helmut Brunner und Fritz Huber, Webermeister Oskar Matt sowie Engelwirt Heinrich Stoll. Vom Gemeinderat im Januar bestätigt wurden Thomas Mutter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl, und sein Stellvertreter Georg Masuch.

Gebaut wird seit Herbst 2022 auch auf dem Sportplatz in Oberwihl, wo der Fußballverein Eintracht Wihl einen Kunstrasenplatz bauen will. Erster Akt waren die Tiefbauarbeiten. Geht alles glatt, kann der neue Platz im Sommer 2023 eingeweiht werden. Klar ist: „Die Finanzierung unseres Projektes ist und bleibt eine große Herausforderung“, so Vereinsvorsitzender Marco Schlachter.

Aufbruchstimmung: Das Baugebiet Breite in Görwihl kommt voran. | Bild: Peter Schütz

Vorerst „nur“ ein Plan ist das Baugebiet Breite in Görwihl. Immerhin: Im Januar gab der Gemeinderat grünes Licht für die Aufstellung des Bebauungsplanes. Entstehen sollen auf 38 Wohnbaugrundstücken 120 Wohneinheiten für 270 Menschen – wodurch die Bevölkerung der Gemeinde Görwihl merklich wachsen würde. Mit dem Baugebiet Breite soll der Bedarf an Wohnbauflächen für die nächsten Jahre gedeckt werden. Nicht weit davon soll der Recyclinghof vergrößert werden. Auch diesem Vorhaben stimmte der Gemeinderat zu.

Wahlkampf beginnt

Gegen Ende des Jahres rollte der Wahlkampf um den Posten des Bürgermeisters an. Amtsinhaber Carsten Quednow erklärte schon im Sommer, dass er wieder kandidieren wird. Mike Biehler und Daniel Stiller sind seine Konkurrenten.

Bestätigt: Thomas Mutter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Görwihl (links), und sein Stellvertreter Georg Masuch. | Bild: Peter Schütz

In Tiefenstein tat sich in der Sache gesperrte Albtalstraße – nichts. Im Februar fand eine Videokonferenz unter der Federführung von Verkehrsminister Winfried Hermann zur Zukunft der gesperrten Albtalstraße statt. Ergebnis: Laut Hermann sollen die Kosten für die Wiedereröffnung bei rund 20 Millionen Euro liegen. Und mit einer Wiedereröffnung sei nicht vor 2030 zu rechnen. Worauf die Salpetererbewegung Pro Albtalstraße einmal mehr in Rage geriet. Herbert Nägele: „Wir müssen runter von dem Riesenkatalog und einen Neustart machen.“ Es sei an der Zeit, „von den überzogenen Forderungen des Regierungspräsidiums Freiburg wegzukommen“, so Nägele.