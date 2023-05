lZu einem vollen Erfolg wurden die drei Theateraufführungen der Segeter Frauengemeinschaft am Wochenende. Die heitere Dreiakter „Die g`mischti Sauna“ wurde jeweils vor vollen Zuschauerrängen im Bürgersaal in Strittmatt gespielt. Häufig gab es Szenenapplaus für das spielerische Können vom sichtlich begeisterten Publikum.

Besondere Attraktionen waren, dass der von Hilde Eppensteiner in österreichischem Dialekt geschriebene Schwank, in Hotzenwälder Mundart wiedergegeben und alle Rollen von Frauen gespielt wurden.

Regisseurin Claudia Huber (links) dankt Regina Matt für ihren Einsatz, der auch zum Erfolg des Aufführung beitrug. | Bild: Werner Probst

Gestartet wurde am Stammtisch des heimischen Gasthauses „Kranz“ in Segeten. Dort saßen der Bürgermeister (Sara Zönnchen), ein Metzger (Margret Stoll), ein Bäcker (Regina Matt) und der Frisör (Sabine Peter) in bierseliger Runde, zu der sich auch der Gastwirt (Monika Schäuble) gerne dazugesellte. Heißes Thema war die Frage, wie man mehr Feriengäste nach Gerbel (Görwihl) locken könne. Weil sich die anderen Herrn nichts unter einer Sauna vorstellen konnten, beschloss man, in Herrischried eine Sauna zu besuchen. Dies sollte aber ohne die Frauen geschehen. Deshalb legte man fest, die Sauna in Herrischried am Samstag des Martinimarkts in Gerbel zu besuchen. Der Markt sollte als Alibi herhalten. Da aber der Bäcker die Unterhose und der Bürgermeister die Brieftasche verloren hatte, wurden die Saunagäste von ihren Partnerinnen nicht gerade zärtlich empfangen. Der Sohn des Bürgermeisters (Diana Kaiser), der seine Freundin Burgi (Violetta Koch) heiraten wollte, war dabei Vermittler in der heißen Phase. Die weiteren Ehefrauen, gespielt von Nicole Elsinghorst, Martina Schmidt und Simone Elsinghorst zeigten ihr dominantes Wesen.

Harte Worte richtet die Frau des Bürgermeisters (Simone Elsinghorst) an ihren Mann (Sarah Zönchen). | Bild: Werner Probst

Der krönende Abschluss der Geschichte war schließlich ein versöhnendes Miteinander und dem Beschluss eine Sauna zu bauen, die aber keinesfalls als gemischte Sauna öffnen soll. Beifallsstürme belohnten die Akteure für ihr schauspielerisches Können. Zum Abschluss überreichte Regisseurin und Vorsitzende Claudia Huber den Theaterspielerinnen jeweils ein Blumengebinde. Ihr Dank galt Souffleuse Ulrike Kaiser und Regina Matt, die für die Bühnendekoration und für die Masken zuständig war. Dankesworte gingen aber auch an die Partner des Theater-Ensembles, die für die Bewirtung der Gäste sorgten.

Die Frauengemeinschaft