Erneut befinden sich Befürworter von kleinen Wasserkraftanlagen und Behördenvertreter im Clinch. Ort des Streits: die „Schwarze Säge“ im Schwarzenbachtal zwischen Hartschwand in der Gemeinde Görwihl und Lindau. Das Anwesen verfügt über keinen Stromnetz-Anschluss, jedoch über eine funktionierende Wasserkraftanlage, einschließlich Generator. Nachweislich seit 1595 sorgen hier treibende Tropfen für sich drehende Räder. Alte Wasserkraft-Nutzungsrechte stehen in mehreren Amtsakten, teils noch aus dem 20. Jahrhundert.

Bei der Anlage an der „Schwarzen Säge“ handelt es sich um ein Kulturdenkmal nach dem Denkmalschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg. Dazu gehören eine Ossberger-Turbine sowie die wasserbaulichen Anlagen. Diese setzen sich aus einem Oberwasserkanal sowie aus dem aus zwei Wehren und einem den Zulauf zum Oberwasserkanal regelnden Schütz bestehenden Ausleitungsbauwerk zusammen. Letzteres wird seitens der Wasserwirtschaft als unnatürlicher Aufstau betrachtet, der die Durchgängigkeit des Schwarzenbächles behindert. Nun will der Landesbetrieb Vermögen und Bau mit Mitteln des Naturschutzes das sogenannte Stillgewässer beseitigen, um ein naturnahes Fließgewässer herzustellen. Sollte dies wie vorgesehen erfolgen, stehen die restlichen, bis zu zwei Meter hohen Wehranlagen dann als Zeugen einer mehr als 400 Jahre alten Wasserkraftnutzung im Schwarzenbachtal.

Doch Behörden bezweifeln inzwischen deren Rechtsgültigkeit. Mit der Folge, dass das 70 Zentimeter hohe, als Kulturdenkmal registrierte Stauwehr und das circa 50 Zentimeter darunter liegende Sohlepflaster der „Schwarzen Säge“ von der Zerstörung bedroht ist. Die Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Freiburg verlangt die Durchgängigkeit des Stauwehrs und will es abreißen lassen.

Dagegen wehren sich Elektromeister Richard Eschbach und dessen Ehefrau Lenore – seit 2015 Eigentümer des Anwesens – bislang erfolglos, obwohl das Paar Kompromissvorschläge unterbreitet hat, um das Stauwehr zu retten. Die jüngste, dieser Zeitung vorliegende, Mitteilung vom mit dem Abriss betrauten Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg vom 5. Juni 2020: „Die geplanten und genehmigten Maßnahmen am Schwarzenbächle werden, wie bereits im vergangenen Jahr geplant, durchgeführt. Als Ausführungszeitraum ist Ende Juli/August vorgesehen.“ Das Kuriose daran: Das Verfahren zum Abriss des Stauwehrs kam erst durch den Besitzerwechsel – Vorbesitzer war die Schluchseewerk AG – ins Rollen. Und weil der Vorbesitzer es versäumt hatte, die Wasserkraftanlage abnehmen zu lassen. Aber: „Das ist, wie wenn man den TÜV vergisst und dann das Auto verschrotten muss“, findet Eschbach.

Was sagen die Behörden? Über den aktuellen Stand an der „Schwarzen Säge“ erklärt Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg: „Dort plant unser Naturschutzreferat zur Umsetzung der EU-Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie die Wiederherstellung des naturnahen Gewässerlaufs des Schwarzenbächles, das mit dem quer im Gewässer angeordneten, zweiteiligen Wehr künstlich aufgestaut wurde. Die Durchgängigkeit des ansonsten naturnahen Mittelgebirgsbaches, der einen idealen Lebensraum für die standorttypische Fischfauna und andere Wasserlebewesen bietet, wird durch den Staubereich unterbrochen. Solange die Wasserkraft zum Antrieb der früheren Säge genutzt wurde, lag der unterhalb des Wehres liegende, natürliche Bachabschnitt vor allem in Zeiten geringer natürlicher Abflüsse die meiste Zeit trocken.“ Laut Spannagel befindet sich das Grundstück des Oberwasserkanals seit Juli 2018 im Besitz des Landes Baden-Württemberg, das aufgrund der „überragenden naturschutzfachlichen Bedeutung des durch die Wehranlage beeinträchtigten Gewässerabschnitts des Schwarzenbächles“ sein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat. Eine Inanspruchnahme von Grundstücken des Eigentümers sei zur Ausführung der Maßnahme nicht erforderlich. „Der Oberwasserkanal wird im Zuge der Renaturierungsmaßnahme nicht beseitigt“, so Heike Spannagel, „allerdings muss er im Rahmen des Vorhabens einmalig abgelassen werden, um die dort vorhandenen Fische zu bergen.“ Dies sei notwendig, weil die Wasseroberfläche des Schwarzenbächles nach der Öffnung des Wehres tiefer als der Einlass des Oberwasserkanals liegen wird und der abgetrennte Kanal zur „Fischfalle“ werden könnte. Nach der Fischbergung erfolgen ein dauerhafter Verschluss des Einlaufs und eine Modellierung des Geländes bis zum neuen, naturnahen Gewässerlauf. Nach dem Abfischen wird der Kanal bei Bedarf wieder mit Wasser gefüllt. Als Untere Wasserbehörde habe das Landratsamt Waldshut bereits den Voreigentümer der „Schwarzen Säge“ 2014 darauf hingewiesen, dass dieser am Wehrstandort die Anforderungen in Bezug auf die Durchgängigkeit und das Mindestwasser zu erfüllen habe. Eine Standortvoranfrage des aktuellen Eigentümers zu einer künftigen Nutzung der Wasserkraft wurde seitens Landratsamt Waldshut im April 2018 tendenziell negativ bewertet.

Richard und Lenore Eschbach sind Besitzer des Grundstücks „Schwarze Säge“ mit Wohnhaus und früherem Sägewerk, in dem sich die Wasserkraftanlage befindet. Sie sind laut Grundbuch auch Eigentümer des alten Oberwasserkanals mit dem Stauwehr. Denn beim Kauf wurde versehentlich vom Notar nicht das Vorkaufsrecht für das Land Baden-Württemberg eingetragen. Dies wurde jedoch später bemerkt – wodurch das Land das Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat, und zwar für die Wasseroberfläche und die Wehranlagen. Weshalb Vermögen und Bau des Landes Baden-Württemberg nun das Vorkaufsrecht vollzieht.

Das hat zur Folge, dass das Stauwehr verschwinden wird. Dabei würde es auch anders gehen. „Würden die amtlichen Zerstörungspläne Wirklichkeit, fiele der altbewährte Triebwerks-Kanal zusehends trocken“, merkt Julian Aicher, Pressesprecher Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke (AWK) Baden-Württemberg, an. Aicher sagt weiter: „Das bedeutete dann das Aus für etliche schützenswerte Tier- und Pflanzenarten, die im Kanal leben.“

Nachdem Kraftwerksbesitzer Richard Eschbach mehre Tausend Euro ausgegeben hat, um zusammen mit einer Rechtsanwältin Kompromisslösungen mit den Behörden zu finden, erkennt die Anwaltskanzlei nun keine Aussichten auf Einigung mehr. Damit, so Julian Aicher, „setzt die gegenwärtige Landesverwaltung ihrer bisherigen Politik die Krone auf, die seit 2011 nur sehr übersichtliche Ergebnisse bei der Vermehrung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ergab“.