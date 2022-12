von Sigrid Schneider

Die Tische im großen Saal, im Gastraum und im Nebenzimmer des Gasthauses Hirschen in Strittmatt sind voll besetzt am Mittwochabend, die Trennscheiben sind heruntergelassen, viele Besucher stehen. Mit regem Interesse verfolgen die Anwesenden die zweite persönliche Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten Mike Biehler an diesem Abend. Um die 100 Personen aus der gesamten Gemeinde Görwihl sind gekommen, um das Wahlprogramm des 40-jährigen Diplom-Verwaltungsfachwirts kennenzulernen, der seit 2019 als Hauptamtsleiter bei der Stadt Donaueschingen angestellt ist. Bereits seine erste Vorstellung am 20. Dezember war in Gasthaus Adler in Görwihl ebenso gut besucht gewesen.

Erfahrungen in der Verwaltung

Als Hauptamtsleiter in Donaueschingen bringe er Erfahrungen aus den Fachbereichen Hauptverwaltung, digitale Verwaltungsprozesse und Personalwesen mit und viele Ideen, um als künftiger Bürgermeister seiner Heimatgemeinde die Gemeindeverwaltung transparenter und zugänglicher für die Bürger zu machen, sagte er. „Ein gut funktionierendes Internet ist dafür die Grundlage, denn der Zugang zu Meldebescheinigungen und Anträgen kann man ganz unkompliziert dann von zuhause aus bearbeiten, ohne umständliche Termine im Rathaus. Das spart Aufwand, Kosten und Zeit“, erklärt er.

Eine Gemeindeverwaltung mit transparenten Entscheidungswegen für die Bürger und ein Miteinander von Entscheidungsträgern und Bürgern sei ihm ein großes Anliegen für seine Arbeit, sagt Bürgermeisterkandidat Mike Bieler. | Bild: Schneider, Sigrid

Zentrale Themen, denen sich Biehler widmet, sind die Infrastruktur und die Einzelhandelsangebote des Kernorts Göwihl, Erschließung von Wohnraum und Gewerbeflächen sowie Wohnen im Alter und die anstehenden neuen Konzepte zur Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Grundschulen, die bis 2026 neu konzipiert werden müssen.

Idee vom Ärztehaus im Kernort

So könne etwa ein Ärztehaus in Görwihl mit dazu beitragen, junge Ärzte in den Ort zu ziehen. Mehrere Ärzte wären unter einem Dach, es wären Teilzeitstellen möglich etwa für Mediziner mit Kindern und gegenseitige Vertretungen wären ohne größeren Verwaltungsaufwand machbar. Allerdings müsse hierfür zuvor eine kompetente Standortanalyse erstellt werden, um Investoren mit ins Boot holen zu können. Insgesamt sei dies ein Vorgang von fünf bis zehn Jahren. Leider sei von Gemeindeseite bisher hierzu noch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag gegeben worden. Auch die Apotheke fehle schmerzlich. „Ärzte und Apotheke aber binden die Kaufkraft im Ort und mit ihnen im Ort kann die Abwärtsspirale durchbrochen werden“, sagte der Bürgermeisterkandidat in Strittmatt.

Wahlkampftermine Zu den Bürgermeisterwahlen in Görwihl am Sonntag, 29. Januar, sind neben Mike Biehler auch der Amtsinhaber Carsten Quednow und Daniel Stiller angetreten. Weitere Termine mit Mike Biehler sind am Samstag, 7. Januar ab 9 Uhr an einem Infostand beim Edeka Schulz Markt in Görwihl, am Montag, 9. Januar, um 19.30 Uhr bei einer Kandidatenvorstellung in der Hotzenwald-Halle in Görwihl und am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr im Sportheim der Eintracht Wihl in Oberwihl. Weitere Informationen zu Mike Biehler gib es im Internet (www.mike-biehler.de). Kontakt zum Kandidaten per E-Mail (kontakt@mike-biehler.de). Eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten veranstaltet die Redaktion des SÜDKURIER Bad Säckingen am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr in der Hotzenwald-Halle in Görwihl. Den Fragen der Görwihler Bürger sowie der Moderatoren des Medienhauses und ihres Mitbewerbers stellen werden sich dabei Mike Biehler und Daniel Stiller.

Ebenso müsse an Wohnen im Alter gedacht werden in Form von „Betreutem Wohnen“, wo Pflege-Hilfsangebote ganz individuell an die Bewohner angepasst werden könnten, sagt Biehler. Dies wäre auch kombinierbar mit den Angeboten der „Sozialen Börse“.

Auf die Kindergärten und die Grundschulen kommen wesentliche Änderungen mit der Ganztagsbetreuung zu, die ab 2026 angeboten werden muss. Hierfür müsse etwa die Schule in Görwihl wieder brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Schul- und Betreuungsräume könnten dann neu ausgebaut werden. Die Schule in Strittmatt solle erhalten bleiben.

Fragen aus dem Publikum

Fragen aus dem Publikum beantwortete der Bürgermeisterkandidat ausführlich und kompetent. „Der Mann weiß ganz genau wovon er spricht“, hört man aus den Reihen der Besucher. „Wollen Sie uns als Bürgermeister vertreten und für uns als Bürger der Gemeinde eintreten?“, will ein Mann wissen. „Ja, ich will gemeinsam mit den Bürgern für unsere Gemeinde arbeiten und die Gemeinde fit für die Zukunft machen“, sagt Biehler und erntet aus dem Publikum große Zustimmung und Applaus.