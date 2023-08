Regen bringt Segen? „So ein Wetter hatten wir in den letzten zehn Jahren noch nie, seit ich Pfarrer in Görwihl bin“, darin war sich Pfarrer Bernhard Stahlberger mit den 46 wasserfesten Wallfahrern einig, als sich alle auf dem Wanderparkplatz am Steinernen Kreuz trafen. Bei der traditionellen Wallfahrt am ersten Montag im August zur Marienkirche nach Todtmoos der Kirchengemeinde Görwihl regnete es zeitweise ziemlich heftig. Lieder und Gebete wurden unterwegs recht kurzgehalten. Als sich die Wallfahrer sternförmig um kurz nach 5 Uhr morgens in Görwihl, Oberwihl und Rotzingen starteten, war es noch trocken. Aber unterwegs im Wald nach dem Steinernen Kreuz regnete es in Strömen. Trotzdem waren die 46 Unerschrockenen, die sich auf den Weg zur barocken Marienkirche nach Todtmoos aufmachten, guter Laune. Beim Rheintalblick blieb die herrliche Aussicht Richtung Südwesten ins Rheintal tief im Nebel verborgen. Die Impulse durften an drei Stationen nicht fehlen, wurden jedoch von Pfarrer Stahlberger recht kurz abgehalten.

Um 9 Uhr erreichten die fröhliche Pilgerschar den Ortseingang von Todtmoos und als Allererstes folgte die traditionelle Kaffeepause, bevor es um 10 Uhr in die Wallfahrtskirche ging. Inzwischen waren viele weitere Gläubige aus der Kirchengemeinde eingetroffen und füllten rasch das Gotteshaus. Zur Freude des Pfarrers wurden zum ersten Mal die Wallfahrer mit allen Glocken im Plenum (Idealsextett) lautstark begrüßt. Er zelebrierte zusammen mit Diakon Günter Kaiser die Eucharistiefeier. Der Frauenchor aus Niederwihl gestaltete den Gottesdienst mit seinem gesanglichen Können. Gänsehaut verspürten die Zuhörer beim Vortrag „Glaube, Hoffnung, Liebe“ von Regina Efinger und Silvia Schmidt im Duett. In einer Gaststätte traf man sich zu einem gemütlichen Beisammensein. Im Anschluss wurde die Abschlussandacht gefeiert. So endete ein regnerischer Tag voller Ruhe in angenehmer Gemeinschaft und mit der Bekräftigung: „Nächstes Jahr sind wir wieder dabei.“