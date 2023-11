Görwihl – Der Recyclinghof im Gewerbegebiet „Schwärze“ in Görwihl bekommt eine neue Struktur. Er wird größer und verkehrstechnisch so angeordnet, dass die An- und Abfahrt der Zulieferer besser wie bisher funktionieren soll. Details stellten Elmar Weißenberger, Leiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises Waldshut, und Hansjörg Rotzinger, Abteilungsleiter Technik, am Montag in öffentlicher Gemeinderatsitzung vor. Demnach wird der Recyclinghof auf eine Grundfläche von 2200 Quadratmeter erweitert.

Das heißt: „Er wird kundenfreundlicher“, sagte Hansjörg Rotzinger. Und: „Wir gehen auf zwei Ebenen“, so Rotzinger. Die erste Ebene besteht aus der jetzigen Betriebsfläche. Mit dem Unterschied, dass auf ihr nur noch die Kleincontainer für Flachglas oder Keramik stehen werden. Die Großcontainer unter anderem für Sperrmüll oder Kartonage werden auf der zweiten, noch zu bauenden Asphaltfläche unterhalb des bestehenden Geländes erstellt. Aus Sicherheitsgründen werden sie mit Geländern und zum einfacheren Befüllen mit L-Steinen versehen werden. Die Zufahrt wird von der Seite, wo bisher die Altglascontainer standen, erfolgen. Die dafür erforderliche Straße ist bereits gebaut worden. Die Ausfahrt für die „Kunden“ des Recyclinghofes wird wie bisher am Betreuercontainer vorbei zurück auf die Zufahrtstraße erfolgen. Der Zaun wird zurückversetzt.

Auch für die Altglascontainer wird es einen neuen Standort geben. Er soll sich in einer Ausbuchtung entlang der Zufahrtstraße befinden. Das Betriebsgelände soll von Grünstreifen umgeben werden. Zur heutigen Situation sagte Hansjörg Rotzinger: „Wir wissen, dass es ziemlich eng ist.“ Deshalb habe die Gemeinde Görwihl den Wunsch geäußert, den Platz zu erweitern, ergänzte er. Das weitere Vorgehen: Als nächstes soll der Bauantrag durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beim Landratsamt Waldshut eingereicht werden. Die Bauausführung ist für das Frühjahr 2024 geplant. Während der Bauphase wird ein Notbetrieb geschaffen.