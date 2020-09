von sk

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der Radler von Strittmatt in Richtung Görwihl und stieß in einer Linkskurve, auf einem abschüssigen Streckenabschnitt, mit einem entgegenkommenden VW zusammen, der von einer 25-jährigen Frau geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden liegt bei etwa 6500 Euro.