von Karin Steinebrunner

Als Ausklang des Patronatsfestes in Niederwihl und zugleich als Nachklang des Kultursommers gastierten Sängerin Cornelia Fahrion, Blockflötist Teun Wisse, Gambistin Garance Boizot und Cembalist Teun Braken am Sonntag in der Niederwihler Pfarrkirche.

Zu Gehör brachten sie „Perlen der Barockmusik“ aus Venedig, angefangen von der Sängerin und Komponistin Barbara Strozzi über eine kaum gespielte Sonate für die seltene B-Blockflöte zu einem Oratorium Antonio Caldaras und Instrumentalmusik von Benedetto Marcello.

Fröhlich besingt Barbara Strozzi die Liebe, „Amor, amor“ jubelt Cornelia Fahrion mit ihrer kräftigen, klaren, strahlende Höhen wie auch samtweiche Tiefe gleichermaßen unangestrengt meisternden Stimme. Nur mit Cembalo begleitet brechen im scharfen Kontrast dazu bei der Vertonung einer tragischen Liebesgeschichte seitens der Komponistin leidgesättigte, beinahe tremolierende, bildlich gestaltete Tränenflüsse, „Lagrime mie“, aus der Sängerin hervor, und mit einem geradezu endlos scheinenden Melisma wird das leidende Herz in Szene gesetzt.

Als kongeniales Continuo klanglich eher im Hintergrund agierend, merkt man Gambistin Garance Boizot und Cembalist Teun Braken doch beständig ihr Engagement und ihre Spielfreude an. Und eine reine Freude ist es, dem Flötisten Teun Wisse zuzusehen und zuzuhören, wie er mit enormer Fingerfertigkeit, Bravour und Eleganz, aber auch mit Anmut und Hingabe sein Instrument zum Klingen bringt, wobei die zwischen Sopran- und Altblockflöte angesiedelte B-Flöte einen etwas weicheren, samtigeren Klang als die C-Flöte hat. Zur versierten basso continuo-Begleitung durch Gambe und Cembalo ging es flugs durch vier charakteristische Sätze, der erste mit schön ausgespielter, getragener Legatomelodie, der zweite mit zarter Echowirkung und tänzerischem Ausklang, der dritte munter liedhaft und der vierte schließlich mir rasanter Fingerakrobatik.

Im zweiten Teil seines Konzertes präsentierte das Quartett geistliche Musik in Form des Oratoriums „Maddalena ai piedi di Cristo“. In diesem mehrstündigen Werk zeigt Caldara die Suche der als Sünderin apostrophierten Maria Magdalena nach dem richtigen Weg, der sie durch affektgeladene Szenen schließlich zu Gott hin führt. Dazwischen interpretierte das Ensemble passende Instrumentalsätze Marcellos, die beinahe ebenfalls wie gesungene Arien klangen.

Zart, geradezu andächtig begannen Flöte und gezupfte Gambe in getragenem Tempo, fröhlich aufspielend gesellte sich das Cembalo hinzu, setzte die nun wieder gestrichene Gambe markante Akzente. Mit spielerischen Verzierungen durchsetzt leiteten Cembalo und Flöte zur ersten Arie über, in der die Nutzlosigkeit weltlicher Pracht besungen wurde. In apartem Wechsel und mit weit ausholender, ausdrucksstarker Melodie hielten Gambe und Gesangsstimme dabei Zwiesprache, betonte Maddalena auf dem Textwort „tormento“ ihre Herzensqual.

Liedhaft, mit kurzen Perioden deutlich strukturiert, erklang die instrumentale Überleitung zur zweiten Arie „Per Il Mar del Pianto mio“. Ganz bildhaft gelangte darin die Protagonistin durch das Meer ihrer Tränen, umgesetzt in Form wogender Gambenarpeggien zum dramatischen Gestus des Gesangs, zu Jesus. Auf ihrem Weg glücklich angekommen stimmte Maria Magdalena alias Cornelia Fahrion in der dritten Arie einen Jubelgesang an, fröhlich kommentiert von der Sopranflöte, und ebenso fröhlich wirkte der instrumentale Abgesang, der dieses Konzert beendete.

Gar nicht enden wollte dagegen der begeisterte Applaus der Zuhörer, so dass das Quartett als Zugabe nochmals die erste Arie aus der Feder Barbara Strozzis wiederholte.