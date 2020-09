Görwihl vor 4 Stunden

Protestanten feiern Konfirmation im kleinen Kreis

In zwei Festgottesdiensten am Samstag und Sonntag in der St. Bartholomäuskirche in Görwihl wurden durch Pfarrerin Heidrun Moser von der evangelischen Kirchengemeinde Albbruck-Görwihl konfirmiert und in die Kirchengemeinde aufgenommen: