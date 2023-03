Die Grundzüge des Kirchenumbaus in Görwihl sind beschlossen, die Ausarbeitung der Details wird folgen. Am Montagabend entschied sich der Pfarrgemeinderat in geheimer Abstimmung einstimmig für die von Architekt Holger Schwartz vorgestellte neue erste Variante. Zuvor waren die verschiedenen Varianten nochmals über eine Stunde lang öffentlich in der Kirche vorgestellt und mit den Anwesenden durchdiskutiert worden.

Breite Mehrheit für Entwurf

Bereits im Vorfeld hatte Pfarrer Stahlberger seit Übermittlung der neuen Varianten diese nach Gottesdiensten sowie in diversen Gremien vorgestellt und die jeweiligen Zuhörer mittels der Verteilung roter Punkte ihre Präferenz anzeigen lassen. Auch dort hatte sich eine breite Mehrheit für die nun festgelegte Variante entschieden. In ihr scheinen dem Abstimmungsergebnis zufolge die nach der ersten Vorstellung im November angebrachten Kritikpunkte und Änderungswünsche am besten umgesetzt worden zu sein.

Bild: pfarrgemeinde görwihl

Neuer Platz für Madonna

Aufgrund der Rückmeldungen hatte Schwartz zwei wesentliche Punkte ausgemacht. Zum Einen war dies der Verbleib der Schutzmantelmadonna im Kirchenraum. Hier nahm er die Idee auf, anstelle der Madonnenfigur die aktuell auf der Empore befindliche Pietà ins Turmzimmer zu stellen, mit rund um die Uhr offenem Zugang vom Friedhof aus. Die Madonna hingegen soll rechts des Altarraumes ihren Platz bekommen.

Variable Bestuhlung im Kirchenraum

Als zweiten wichtigen Punkt schloss er aus den Rückmeldungen den Wunsch, das Labyrinth als zentralen Ort der Liturgie zu etablieren. Demzufolge soll das Labyrinth zukünftig vom großen Altar auf der einen und vom Ambo auf der gegenüber liegenden Seite eingefasst werden, so dass die gesamte Gruppe quasi eine große Ellipsenform bildet. Die Stühle können je nach Bedarf seitlich, rund um Ambo und Altar oder auch oben im Altarraum aufgestellt werden. Ebenso sollen die zunächst für den Altarraum geplant gewesenen Akustikwände je nach Bedarf frei verstellbar sein.

Altar wird verschoben

Um den Altar besser in diese Gruppe einzubinden, soll die unterste Stufe des Altarraumes ins Kirchenschiff verlängert und der Altar dorthin verschoben werden. Dies, so Pfarrgemeinderatsvorsitzende Dagmar Keck, kommt auch dem Anliegen entgegen, die gesamte Gottesdienstversammlung einschließlich Pfarrer als gleichberechtigt auszuweisen.

Architekt Holger Schwartz.

Die Verschiebung des Altars bedingt die Verschiebung auch des Labyrinths in die Mittelachse des Kirchenschiffs, was Schwartz auch im Blick auf die Anbringung eines Deckensegels zur Verbesserung der Akustik als nahezu unabdingbar bezeichnete. Ob und wie das Labyrinth letztlich in den Fußboden eingefräst werden wird, muss, wie auch die Ausführung aller Details, der Kostenkalkulation vorbehalten bleiben. Immerhin, so Pfarrer Stahlberger, seien die Förderung von 50 Prozent der energetischen Sanierung sowie seitens des Breisgauer Religionsfonds zehn Prozent der Gesamtkosten bereits zugesichert.

Kirche soll Raum der Begegnung werden

Was die Görwihler Kirche laut Schwartz in Zukunft vor allem ausmachen soll, wird ihre Flexibilität sein. Sie soll, so Schwartz, ein lebendiger Raum der Begegnung sein. Dies wurde bei der Diskussion der Detailplanung deutlich. Stahlberger wies auf die Wichtigkeit der Bestuhlung hin, die dem Bedarf jedes Besuchers gerecht werden soll. Möglicherweise könnte die Anzahl der Heiligenfiguren reduziert beziehungsweise diesen ihr spezieller Raum und ihre spezielle Zeit gegeben werden, um sie entsprechend zu würdigen. Auch der Kreuzweg soll in diesem Sinne neu gedacht werden.

Diakon Günter Kaiser schlug vor, das Tabernakel in ein Ensemble mit der Schutzmantelmadonna einzubinden. Weitere Fragen zu Beleuchtung und Heizung werden ebenfalls noch im Verlauf der Arbeiten zu beantworten sein, die, so hofft Pfarrer Stahlberger, spätestens im Frühjahr des kommenden Jahres aufgenommen werden sollen.