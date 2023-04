Einen berührenden Abschiedsgottesdienst, in dessen Anschluss sie sich persönlich von allen Anwesenden verabschiedete, konnte Pfarrerin Heidrun Moser am Samstag in der katholischen Pfarrkirche in Görwihl feiern. Im Mai geht sie in den Ruhestand, am 14. um 16 Uhr gibt es ein Abschiedsfest in Albbruck, zu dem sie jetzt schon alle herzlich einlud. Und am Dienstag, 4. Juli, um 20 Uhr wird in der Strittmatter Pfarrkirche ein Konzert zu ihren Ehren stattfinden als persönliches Abschiedsgeschenk der Pfarrei St. Wendelinus Hotzenwald.

Am Samstag gab es erstmal einen großen Blumenstrauß, im Namen vom terminlich verhinderten Pfarrer Stahlberger überreicht von Regina Jaekel und Beate Tasse, und der Frauenchor Niederwihl, begleitet vom Rickenbacher Organisten Robert Kohlbrenner am Keyboard, umrahmte den Gottesdienst mit einigen Liedbeiträgen und beschloss ihn mit einem gesungenen Segensspruch für die scheidende Pfarrerin.

Die Schar der Messebesucher, darunter auch einige Katholiken, hatte sich um das Labyrinth versammelt. Sehr passend waren die ganzen Texte des Gottesdienstes sowie dessen Predigt ausgerichtet auf Jesus als den Guten Hirten. Heidrun Moser betonte darin, Jesus trete dem feindlich gesinnten Schicksal jedes Einzelnen nicht direkt entgegen, Vieles müssten wir im Leben selbst schaffen, aber er habe den rechten Weg gezeigt, und seine Stimme halte aufrecht, sobald man sie einmal gehört habe. Und wer mit Jesus lebe, der nehme seine Art zu leben an und werde seinem Nächsten ein guter Hirte.

Dieser gute Hirte war Heidrun Moser auch für die wenigen evangelischen Christen aus Görwihl gewesen. Im Jahr 2010 erstmals im Hotzenwald gelandet, wurde Herrischried wenig später von ihrem Aufgabengebiet abgetrennt, 2012 fand dann die Fusion zwischen Albbruck und Görwihl statt. 2013 begann die ökumenische Zusammenarbeit mit der Überführung der evangelischen Glocke in den katholischen Kirchturm. „Pfarrer Stahlberger wollte immer, dass unsere evangelische Gemeinde ins Pfarrheim kommt“, erinnert sich Heidrun Moser. Aber zunächst hatte ihre Gemeinde ja noch den kleinen Raum an der Hauptstraße. Während Corona führten die Abstandsregelungen dazu, dass dort keine Veranstaltungen stattfinden konnten, und so zog sie zu den Gottesdiensten in die katholische Schwesterkirche ein. „Das wird auch so bleiben“, betonte sie, und fügte an, im neu gestalteten Pfarrheim werde dann ja auch die evangelische Kirche ihr endgültig neues Zuhause haben.

„Wir haben schon Vieles gemeinsam gemacht“, weiß Pfarrerin Moser zu berichten. Das Ökumenische Glockenfest sei ihr in bleibender Erinnerung, aber auch etliche ökumenische Gottesdienste, und stolz erwähnt sie, einmal habe sie sogar beim Patrozinium der Görwihler Kirche die Predigt gehalten. So betete sie in ihrem Abschiedsgottesdienst auch für das Zusammenfinden der getrennten Schwesterkirchen im Guten Hirten Jesus und für einen Pfarrer, der die gemeinsame Arbeit weiterführen wird.

Zunächst einmal steht allerdings an oberster Stelle der Wunsch, dass die Vakanz nicht zu lange dauern und sich überhaupt ein Nachfolger finden wird. Bis Ende August wird jedenfalls die ausgebildete Prädikantin Christa Zumkeller aus Rotzingen die Gottesdienste übernehmen, und für die kommenden Konfirmanden wird der Laufenburger Pfarrer Michael Born zuständig sein. Heidrun Moser selbst ist ganz gespannt darauf, wie es sein wird, plötzlich aus dem Arbeitsleben auszusteigen. Sicher, meint sie schon jetzt, werde ihr das nicht ganz leicht fallen.