von Hans-Jürgen Sackmann

Eine Wanderung zur Gletschermühle im Lindauer Tal gilt als ein absolutes Glanzlicht einer Tour durch den Hotzenwald. Die Ruhe an diesem Ort muss man einfach erlebt haben. Nicht am vergangenen Sonntag. Mehr als 100 Teilnehmer aller Altersstufen waren der Einladung gefolgt, um an dem geheimnisvollen Naturdenkmal die Liturgie und drei Tauffeiern zu feiern.

Duftendem Balsam: Auch die Kleinsten durften die Stirn der Täuflinge mit dem wohlriechenden Chrisam Öl einreiben und damit wird symbolisch die Nähe zu Jesus Christus verdeutlicht. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

„Eine Eucharistiefeier mit Taufe von drei Kindern mitten im Wald das gibt es nur auf dem Wald“, begrüßte der römisch-katholische Pfarrer Bernhard Stahlberger die Gottesdienstbesucher vor dem rauschenden Wasserfall des Schwarzenbachs.

Klangprobe: Das Herz-Ensemble testet die Akustik und Pfarrer Bernhards Stahlberger mit den Mesnern Andreas Baumgartner und Richard König (von links) bauen fleißig auf. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Um 10 Uhr war es dort noch recht frisch und kühl. Ausnahmsweise waren die Schattenplätze nicht begehrt. Die Atmosphäre des Waldes sprach viele Menschen besonders an und ein Gottesdienstbesucher meinte: „Was für ein wunderschöner Platz, um einen

Gottesdienst zu feiern!“ Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Herz-Ensemble begleitet. In legerer Kleidung sangen die Damen treffend zur malerischen Kulisse „Wasser, Quelle des Lebens“.

Herz, Seele und Musik: Das Herz-Ensemble in etwas legerer Kleidung in der malerischen Kulisse der Gletschermühle sang treffend „Wasser, Quelle des Lebens“. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Pfarrer Bernhard Stahlberger zusammen mit den Mesnern Andreas Baumgartner und Richard König hatten den Altar für den Freiluftgottesdienst schön hergerichtet, so gut wie das Wurzelwerk rund um Gumpen es zuließ. Bei der Taufe der Kinder wurden die Eltern, Paten und die Verwandten voll mit einbezogen. „Früher wurden die Täuflinge mit dem ganzen Körper im Wasser untergetaucht“, berichtete Pfarrer Stahlberger.

Verabschiedung: Nach dem gelungenen „Familiengottesdienst“ wünscht Pfarrer Bernhard Stahlberger den drei Familien ein schönes Fest mit Jung und Alt. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Er beließ es mit einem ordentlichen Guss geweihten Wassers. Auch die kleinen Geschwister waren gefragt. Durften sie doch fleißig „Mithelfen“ beim Einreiben der Täuflinge mit dem wohlriechenden Chrisma-Öl, das symbolisch die Nähe zu Jesus Christus verdeutlicht. Nach dem gemeinsamen Vaterunser und einem Abschlusslied segnet Pfarrer Bernhard Stahlberger die getauften Kinder, Eltern, Paten und die ganze Gemeinde. Zum Abschluss des gelungenen „Familiengottesdienstes“ wünschte er den drei Familien ein schönes Fest mit Jung und Alt.

Mitten im Wald: Mehr als 100 Teilnehmer aller Altersstufen waren ins Lindauer Tal gekommen, um an der Liturgie und der Tauffeier an der Gletschermühle teilzunehmen. | Bild: Hans-Jürgen Sackmann

Die Tauffeier unter freiem Himmel muss den Täuflingen ganz besonders gut gefallen haben. Nicht ein einziges Mal war auch nur das leiseste Weinen zu vernehmen – oder waren sie mehr von der frischen Luft der Gletschermühle und dem Rauschen des Schwarzenbachs so sehr angetan?