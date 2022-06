von Karin Steinebrunner

Für die Görwihler Pfarrkirche St. Bartholomäus sind Umbau- und Sanierungsarbeiten geplant. Philipp Krechting, Architekt beim erzbischöflichen Bauamt, machte sich jüngst vor Ort ein erstes Bild. Ein wichtiges Thema bei der Besprechung mit Pfarrer Bernhard Stahlberger war die zukünftige Bestuhlung und damit in engem Zusammenhang stehend die Anpassung von Technik und Beleuchtung. Heizung und Renovierung der Innenraumschale waren weitere Themen. Großen Wert legten alle Beteiligten darauf, letztlich ein schlüssiges Gesamtkonzept zu entwickeln.

Pfarrer Stahlberger nannte als Fixpunkte den großen Altar, den Ambo, die Schutzmantelmadonna sowie das Labyrinth, als unterschiedliche Nutzungen des Raumes benannte er neben sowohl kleineren Gottesdiensten als auch großen Messfeiern vor allem die diversen Kulturveranstaltungen. Hier wäre vornehmlich in Bezug auf Lautsprecher- und Lichtanlage eine große Flexibilität gefordert. Krechting merkte sich vor, für Licht und Akustik auf jeden Fall Fachleute in die Planung einzubeziehen.

Schwarzwald Eine Kirche im Hotzenwald geht neue Wege: Der Pfarrer verlegt ein Labyrinth und betreibt ein Sportstudio Das könnte Sie auch interessieren

Im Prinzip soll die Kirche mit schlichten, gut stapelbaren Stühlen ausgestattet werden, für die eine Depotmöglichkeit erforderlich werden wird. Vorgesehen ist auch ein komplett neuer Innenanstrich, der ebenso dezent gehalten sein soll wie der bisherige. Um die Heizungssituation zu verbessern schlug Krechting die Prüfung der Einsatzmöglichkeit von zusätzlichen im Boden einzulassenden Wärmestationen vor. Durch möglicherweise farblich veränderbare Beleuchtung der Säulen könnte Atmosphäre geschaffen werden, vor allem sollte das Labyrinth als Mittelpunkt des Raumes besser beleuchtet sein.

Pfarrer Stahlberger stellte zudem einige grundsätzliche Ideen zur Raumgestaltung vor. Denkbar wäre etwa die Veränderung der Positionen von Ambo, Taufstein, Tabernakel oder sogar der Schutzmantelmadonna, um neuen Gottesdienstformen Rechnung zu tragen, aber auch um besonderen Formen der Spiritualität wie Marienverehrung, aber auch Kontemplation und Meditation ihren je ganz eigenen Stellenwert einzuräumen.

Um einerseits die diversen Wünsche und Vorschläge bestmöglich einbringen zu können, andererseits auch unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten zu eröffnen, hat sich Krechting bereit erklärt, mehrere Entwürfe vorzubereiten. Nicht zuletzt soll damit auch interessierten Bürgern sowie dem Pfarrgemeinderat die Chance eingeräumt werden, sich an der Diskussion über die Planung zu beteiligen. Als Terminvorstellung für die Einreichung der Planung zur Genehmigung gab er den Herbst dieses Jahres an, für den Beginn der Baumaßnahmen die zweite Hälfte des Jahres 2023 und für deren Abschluss hofft er auf Ostern 2024. Die dringend fällige Renovierung der bröckelnden Außenfassade des Pfarrhauses hingegen kann hoffentlich bereits in Kürze erfolgen, Ausschreibungen hierzu werden zeitnah ergehen.