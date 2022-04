von Karin Steinebrunner

„Afloat“ nennen Wolfgang Zumpe, Flügelhorn, und Jonas Hoenig, Kontrabass, das, was sie als Osterkonzert am Montagabend in der Görwihler Pfarrkirche ihrem Publikum boten. Tatsächlich konnten sich die Zuhörer auf den sanften Wogen dieser mit einem satten Teil an Improvisation versehenen Eigenkompositionen der beiden Instrumentalisten treiben lassen.

Ob die leicht bluesigen Harmonien und die weit ausholenden, quasi ins Unendliche mäandernden Melodielinien in Zumpes „As If“ oder das swingende, mit sich steigernden kurzen Sequenzierungen angereicherte „Mulch Diggums“ Hoenigs, diese Art von Jazz ist durchaus dazu geeignet, alles um sich her zu vergessen und ganz einfach ins Träumen zu kommen. Beinahe meditativ wirkt auch der Beginn auf dem Kontrabass in dem zu Coronazeiten entstandenen „Hope“. Immer wieder setzt die Musik an, als drehe sich da ein Gedanke im Kreis, suche nach dem Weg. Den weist der Einsatz des Flügelhorns.

Zumpes Stück „Fehlt“ beginnt mit einem extrem langgezogenen Ton, einem Ruf, der in allen Facetten vom Pianissimo bis zum Fortissimo hin und her schwankt, unterstützt von Hall- und Tremoloeffekten. Beim Einsatz des Kontrabass erklingen dann, teilweise unisono, kurze, traurig sehnsüchtig klingende Melodiefloskeln, voneinander durch langgezogene Pausen getrennt, bis das Flügelhorn sich schließlich vom Kontrabass löst und sich in weiten Linien ausweint. Mit der Rückkehr zum Unisono verebbt dieses Stück.

Ein dem Görwihler Stammpublikum bereits bekanntes Stück von Jonas Hoenig, sein sich auf einen Bassverstärker beziehendes „Kaputtrepariert“, brachte zum Schluss mit markantem Rhythmus und insistierenden Tonrepetitionen eine deutlich tatkräftigere Energie ins Spiel. Der Wiedereinsatz nach einem abrupten Abbruch und das kurze Resümee zum Schluss könnte darauf hindeuten, dass entgegen dem Titel des Stücks vielleicht doch nicht alles verloren war – und Hoenig verriet, dass er diesen Bassverstärker immer noch für Notfälle in Reserve hat.

Nach anhaltendem Applaus kredenzten die beiden Musiker als Zugabe noch ein durch den britischen Jazzbassisten Dave Holland inspiriertes, bluesig angehauchtes Stück von Jonas Hoenig, in dem Wolfgang Zumpe nochmals alle Register gestalterischer Vielfalt auf seinem Instrument ziehen konnte, von halligen, tiefen Tönen bis zu Flatterzungeneffekten.