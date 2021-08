von Hans-Jürgen Sackmann

Die Oberwihler Hexengugger, allen voran der Vorsitzende Peter Kaiser, glauben an eine Fasnacht 2022 und gehen voller Elan an die Planung für ein Open-Air zum 33-Jährigen. Das zeichnete sich bei der Hauptversammlung am Wochenende im Eichrüttehof in Hartschwand ab. Trotz aktuell steigenden Corona- Zahlen ist man für die Veranstaltung optimistisch. Die Vorbereitungen haben begonnen. Es werden noch Ideen, Bilder und Anekdoten für die Jubelzeitung gesucht. Bürgermeister Quednow zeigte großen Respekt, dass der Verein das Risiko eingehen will, mahnte aber dazu, bei negativer Entwicklung rechtzeitig reagieren zu können.

Die geehrten Hexen (von links): Julia Behringer (elf Jahre), Gabi Bauer (22 Jahre und Urhex) und Daniela Grieshaber (elf Jahre).

Zuversichtliches gab es zum Thema gekündigter Probenraum im alten Schulhaus. Der Vorsitzende Peter Kaiser gab leichte Entwarnung. In Rüßwihl werde es wohl einen trocken Raum im ehemaligen Rathaus geben. Somit zeichne sich hier eine Lösung ab. Bürgermeister Quednow sagte dazu, dass es in vier bis fünf Wochen klar sein müsste, welchen Raum die Hexen im ehemaligen Rathaus in Rüßwihl bekommen.

Allerdings hatte Peter Kaiser auch schlechte Nachrichten: Mit Heike Gerspach (Kassiererin), Marina Schöneck (Schriftführerin) und Stefan Bartholome (Fahnenträger) verlassen drei verdiente Hexen die Gugge. Er freute sich aber gleich über vier Neumitglieder: Laura Herr, Annika Schneider, Franziska Lueg und Roland Albrecht treten dem Verein bei.

Leichtes Spiel hatte der Bürgermeister Carsten Quednow bei den Wahlen. Ralf Strittmatter als zweiter Vorsitzender und Christine Bartholome als Beisitzerin wurden bestätigt. Karina Schäuble als Kassiererin, Romy Daunus als Schriftführerin und Martina Daunus als Beisitzerin wurden neu in die Vorstandschaft gewählt.

Bevor der Vorsitzende die Sitzung schloss, konnte er die Hexen Julia Behringer und Daniela Grieshaber für elf Jahre Mitgliedschaft ehren. Für 22 Jahre Mitgliedschaft wurde Gabi Bauer zum Ehrenmitglied ernannt und zur Ur-Hex befördert.