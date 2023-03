Der Obst- und Gartenbauverein Görwihl geht mit einem neuen Vorstand in die nächsten Jahre. Karl Kaiser wurde zum Vorsitzenden gewählt. Er löste Fritz Rüd ab, der nicht mehr für diesen Posten kandidierte. Künftig wird Rüd als Stellvertreter fungieren. Bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins am Mittwoch in der Sportgaststätte am Weiherfeld in Görwihl standen die Wahlen im Mittelpunkt der Versammlung, zumal das gesamte Führungsteam mit neuen Kräften besetzt wurde. So löste Presentacion Kaiser nun Annika Kaiser als Schriftführerin ab. Maria Rüd, die bisher kommissarisch für die verstorbene Kassiererin Rita Albiez die Kasse führte, wurde als Kassiererin gewählt. Als Beisitzer wird künftig Willi Ebner mit den wiedergewählten Beisitzern Lydia Baumgartner, Roswitha Brodbeck und Christa Schlachter vertreten sein.

Da kein Vertreter der Gemeinde zugegen war, übernahm die Präsidentin des Obst- und Gartenbauverbandes Hochrhein, Michaela Berthold-Sieber, die Leitung der Wahl. Seit der letzten Versammlung hat der Verein mehrere Mitglieder verloren. Die Mitglieder gedachten den verstorbenen Mitgliedern Bruno und Rita Albiez, Waltraud Eckert und Ernst Humburger. Coronabedingt konnten in den vergangenen Jahren mehrere Zusammenkünfte nicht stattfinden. Ein wichtiger Punkt war trotzdem die Pflege des Pfarrer-Alfred-Frei-Platzes. Auch in die Pflege des Markt- und Dorfplatzes flossen viele Stunden. Rüd machte keinen Hehl daraus, dass die Arbeiten immer schwieriger werden, weil es altersbedingt für viele Mitglieder nicht mehr möglich sei, diese zu verrichten. Über eine gute Kassenlage konnte Maria Rüd berichten. Ihr wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt. Ein Höhepunkt wird 2023 die Ehrung von Fritz Rüd, der den Verein seit der Gründung 1991 geführt hatte, bei der Bezirksversammlung sein. Zum Abschluss sprach Michaela Berthold-Sieber über „Mulchen in Zeiten des Klimawandels“. Sechs Mitglieder erklärten sich bereit, mit Bodenproben die Werte zu erkunden.