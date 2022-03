von Werner Probst

In der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Oberwihl hat die Vorsitzende Jasmin Kaiser auch über einiges Erfreuliches berichtet. So konnte die bereits jahrelange Suche nach einem neuen Dirigenten erfolgreich abgeschlossen werden. Künftig wird Kevser Sagkol den Musikverein musikalisch leiten. Die neue Dirigentin leitete zuvor bereits acht Jahre lang die Trachtenkapelle Hogschür, legte dann neun Jahre den Dirigentenstab zur Seite und wird nunmehr ab 14. April den Dirigentenstab beim Oberwihler Musikverein führen.

Coronabedingt gab es kaum Auftritte, wie Schriftführerin Carina Walenciak berichtete. Erst als die einschränkenden Vorschriften wieder gelockert wurden, gab es dann auch wieder Proben. So auch mit verschiedenen Dirigenten, ehe Kevser Sagkol die Blasmusiker als Dirigentin überzeugen konnte.

Über eine gute Kassenlage konnte Kassiererin Birgit Tomczak berichten. Da auf der Ausgabenseite auch kein Dirigentenhonorar aufgewendet werden musste, keine Kosten für die Instrumentenwartung entstanden und die Einnahmen aus der Schrottsammlung bedeutend waren, und vom Blasmusikverband eine coronabedingte Unterstützung verbucht werden konnte, stieg auch der Kassenbestand.

Über die Zöglingsausbildung berichtete die Jugendvertreterin Manuela Butz-Frank. Coronabedingt gab es nur wenig Aktivitäten, mehrere geplante Auftritte mussten abgesagt werden. Da Zöglingswerbungen in Schulen nicht möglich waren, konnten auch keine „Neuen“ zum Blasmusikspiel gewonnen werden.

Die Aktivitäten im neuen Vereinsjahr beginnen mit einer Altmaterialsammlung am 23. April. Am 1. Mai soll wieder das traditionelle Maispielen stattfinden, ehe am 8. Mai ein Frühschoppenkonzert geplant ist. Zu einem Höhepunkt im Vereinsjahr soll am 26. Juni das erstmals geplante „Oberwihler Summer Mättle Fäscht“ stattfinden. Bürgermeisterstellvertreter Matthias Eschbach wünschte den Musikern, dass es wieder möglich sein wird, mit den musikalischen Auftritten die Zuhörer zu erfreuen.

Ehrungen: Für 20-jährige aktive Mitgliedschaft im Musikverein Oberwihl konnte Bettina Eichmann ausgezeichnet werden.

Rickenbach Die ewige Ruhe im Wald muss noch etwas warten Das könnte Sie auch interessieren