Der 54-jährige Kommunalpolitiker aus Rüßwihl hat soeben im Eigenverlag den Hotzenwaldroman „Salpeterer“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein über 280 Seiten starkes Buch mit festem Einband, das der Herausgeber als „spannenden Roman, der sich in der damaligen Grafschaft Hauenstein, dem heutigen Hotzenwald, abspielte“, bezeichnet. Lüttin stellt darin eine 1883 über einen Zeitraum von vier Monaten im Alb-Bote in der Beilage „Waldshuter Erzähler“ veröffentlichte Geschichte von Alexander Würtenberger (geboren 1854 in Dettighofen, dort 1933 gestorben) vor.

Sie begleitet die Handlungen des ersten Salpeteraufstandes und macht daraus einen kurzweiligen, in 24 Kapitel gegliederten Roman. Norbert Lüttins Hauptaufgabe lag in der Recherche auf Authentizität – er verwendete fast 50 Quellen – der Illustration mit 25 Abbildungen, der Begriffserklärungen mit 87 Fußnoten und schließlich im Erfassen des Textes mit der Überführung in die aktuelle Rechtschreibung. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Der erste und dritte Teil (Einführung sowie Anhang mit einer Tabelle der beteiligten Personen) stammen von Lüttin. Der zweite Teil – die eigentliche Geschichte – stammt von Alexander Würtenberger.

Norbert Lüttin spielte der Zufall in die Hand. Ernst und Marlene Rüd, die Seniorenwirte des Gasthofs „Lamm“ in Rüßwihl, übergaben ihm 2018 einen Jahresband des Alb-Bote mit Würtenbergers Geschichte – ein Erbstück, das in Lüttin einen interessierten Abnehmer gefunden hatte. Das Problem war: Die zuvor nie in Buchform erschienene Geschichte war schlecht lesbar und musste Wort für Wort von Hand neu getippt werden. Außerdem stammte der Originaltext aus einer Zeit, bevor es verbindliche Regeln der deutschen Rechtsschreibung gab.

Moderate Anpassung der Sprache

„Viele Begriffe und Redewendungen aus der damaligen Zeit sind heute nicht mehr gebräuchlich“, berichtet Lüttin, „aber alle zu ersetzen, würde den Charakter der Geschichte zu sehr verändern“. Deshalb nahm er eine „moderate“ Anpassung vor und setzte Fußnoten mit hilfreichen Erklärungen ein. Lüttin nahm sich rund drei Jahre Zeit für Recherchen. Die intensive Arbeit setzte im Frühling 2020 ein. Den Sommer nutzte er für das Fotografieren von Motiven, die in der Geschichte vorkommen. Die eigentlich eine Liebesgeschichte ist. Deren Verfasser hat sie in die Handlungen des ersten Salpeteraufstandes (1725 bis 1730) gebettet. Sie trägt auch zum Verständnis der damaligen Aufstände bei. „Diese Kombination von Geschichte und Roman hat mich fasziniert“, sagt Lüttin. Alles, was Würtenberger geschrieben hat, sei wissenschaftlich belegt, sagt Lüttin. „Die Geschichte stimmt“, fügt er hinzu, „nur im romantischen Teil hat er getrickst“. Getrickst insofern, als es für die Romanze keinen Beleg gibt.

Norbert Lüttin hat den Hotzenwaldroman „Salpeterer“ in einer Auflage von 800 Exemplaren im Salpeterer-Verlag, einem Eigenverlag, drucken lassen. Den Vertrieb hat seine Frau Annette übernommen. Dass Norbert Lüttin die Geschichte von Alexander Würtenberger neu auflegen konnte, hat mit dem Urheberrechtsschutz zu tun. Dieser besteht für maximal 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.