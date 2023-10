Zum Jubiläum passte einfach alles: Das 85. Erntedankfest der Trachtenkapelle Niederwihl am Wochenende fand unter optimalen Bedingungen statt. Das Wetter spielte an allen drei Tagen mit, das Besucherinteresse war groß. Schon der Auftakt am Freitagabend mit der Malle-Party kam gut an. Tags darauf kamen die Kinder mit diversen Spielmöglichkeiten und Kürbisschnitzwettbewerb zum Zug.

Bitte lächeln: Viele Kinder und Jugendliche bereicherten den Erntedankumzug. | Bild: Peter Schütz

Bayerischer Abend kommt an

Was es auch gab: Einblicke in den Lernort Natur, dargestellt von der örtlichen Jägerschaft. Am Abend ging im Festzelt weithin hörbar die Post ab. Der Bayerische Abend entwickelte einen Sog, der die Dirndl und Lederhosen fast von alleine aus den Schränken fliegen ließ.

Die beiden Brass-Gruppen „Blasmusikfieber“ aus dem oberen Wiesental und „Brass Buebe“ aus Wehr gaben Vollgas. Ihr Sound fuhr auf direktem Weg in die Beine.

In Orange: Die Musikgesellschaft aus Kaisten am Umzug. | Bild: Peter Schütz

Zufrieden mit dem Verlauf der beiden Abende war Natalie Basler, Vorsitzende der Trachtenkapelle Niederwihl: „Die Stimmung war super und friedlich, es gab keine Zwischenfälle.“ Am Sonntagmorgen kehrte vorübergehend Besinnlichkeit im Rahmen des Festgottesdienstes und des Frühschoppenkonzertes mit der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen ein.

Ein echter Hingucker beim Niederwihler Erntedank-Umzug: Die Kinder der Kolpingsfamilie Rotzingen ernteten von den Zuschauern viel Applaus. Bilder: Peter Schütz | Bild: Peter Schütz

Bunter Umzug durchs Dorf

Dem Mittagessen folgte der ein echter Hingucker: der Erntedankumzug mit vielen Fußgruppen und bunt geschmückten Wagen. Die Kolpingsfamilie Rotzingen war mit mehreren Wagen zu Gast, auch etliche Oldtimer-Traktoren aus Rüßwihl und Herrischried fuhren mit. Das Handwerk stand hoch im Kurs: die Holzmacherei, das Backen, das Bierbrauen.

Abgeklatscht: Diese Zimmermänner wollten hoch hinaus. Bild: Peter Schütz

Die Feuerwehr Rüßwihl lobte mit einer schlafenden Puppe Hopfen und Malz und fand: „Nach dem Einsatz und der Ernte sollst du ruhen und mit einem Bier dir etwas Gutes tuen.“ Auf einem Wagen der Bäckerfamilie aus Rüßwihl stand geschrieben: „Man isst 100 Gramm Torte und nimmt 500 Gramm zu. Das nenne ich Rendite.“ Oder: „Backen ist aus Teig geformte Liebe.“

Keine Nachwuchssorgen: Die Kinder vom Kindergarten Tiefenstein. | Bild: Peter Schütz

Liebe ins Detail war bei allen Erntedankwagen auszumachen. Die Landfrauen Rüßwihl, der Frauenverein Niederwihl, der Kindergarten Tiefenstein, die Fischerhütte und viele mehr machten aus dem Umzug ein rauschendes Fest.

Das die Musikvereine Birndorf und Niederhof sowie die Musikgesellschaft Kaisten aus dem Fricktal klangvoll unterstrichen. Die Umzugstrecke sicherte die Feuerwehr Oberwihl-Niederwihl.