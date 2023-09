Ab dem 1. November 2023 wird sich die Post-Filiale in Görwihl nicht mehr im Gebäude von Elektro Eckert an der Hauptstraße 38 befinden, sondern in direkter Nachbarschaft in der Kirchstraße 1. Dort ist derzeit der Treffpunkt Bücherei untergebracht. Diese wird Ende September in die früheren Räume des Kindergartens St. Martin umziehen. Damit ändert sich für die Görwihler Kunden der Post nur die Straßenseite.

Auf Anfrage dieser Zeitung bei DHL Group, ehemals Deutsche Post genannt, teilte Dieter Nawrath, Regionale Kommunikation Süd, zum Betreiberwechsel mit: „Leider endet unsere Zusammenarbeit mit unserem Partner in der Hauptstraße 38 in Görwihl mit Ablauf des 31. Oktober. Dafür wird am 2. November eine neue Filiale im Geschäft „Jenny`s Postlädele“, Kirchstraße 1, eröffnet.“

Geführt wird das Geschäft von Jennifer Blind. Sie bringt als Mitarbeiterin von Postagentur-Betreiberin Andrea Eckert Erfahrung mit. „Die kundenfreundliche Versorgung der Bürgerinnen und Bürger von Görwihl mit unseren Dienstleistungen bleibt damit weiterhin in vollem Umfang gewährleistet“, berichtete Dieter Nawrath. Fest stehen auch schon die Öffnungszeiten.

Kündigung aus wirtschaftlichen Gründen

Laut Nawrath hat die neue Filiale jeweils am Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12.30 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet. Agentur-Betreiberin Andrea Eckert hatte auf Ende Oktober 2023 die Geschäftsbeziehung mit der DHL Group gekündigt. „Die Kündigung ist aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt“, erklärte sie.