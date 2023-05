Gemälde und Metallarbeiten zieren das Treppenhaus des Görwihler Rathauses. Toni Gerteis und Maria Schäfer legen letzte Hand an zur zweiten Ausstellung nach der Wiederbelebung des Artrathauses. Sowohl der neue Bürgermeister Mike Biehler als auch Organisator Michael Rudigier sind froh, dass diese Wiederbelebung fortgeführt werden kann. Die Vernissage ist heute, Freitag, 5. Mai, um 19 Uhr.

Sein Konzept, die Ausstellungszeit mit musikalischen Veranstaltungen im Gemeindesaal in Strittmatt zu bereichern, möchte Rudigier beibehalten. Dazu kam die Idee, die zwei Ausstellungen pro Jahr auf drei erhöhen, um noch mehr Abwechslung ins Rathaus zu bringen. „Normalerweise stellen sich die Künstler auf einen Ausstellungszeitraum von rund vier Wochen ein“, erläutert Rudigier, aber gerade Toni Gerteis zeigte sich erfreut über die etwas längere Ausstellungsphase, stellen der Auf- und Abbau doch einen erheblichen Aufwand dar.

Die Künstler kommen aus der Region, waren in Birndorf beinahe Nachbarn. Maria Schäfer malte und zeichnete schon als Kind leidenschaftlich gerne, Gesichter und Pferde waren ihre bevorzugten Motive. Damals reichten ihr oft schon Zettel und Bleistift, um loszulegen. Nach Berufs- und Familienzeit wollte sie die Techniken von Grund auf erlernen und landete in Rudigiers Aquarellkurs. Heute malt sie in Aquarell, Acryl und mit Pastellkreide.

Toni Gerteis absolvierte eine Lehre als Modellschreiner, die ihm erste Impulse vermittelte. Später arbeitete er in einem Stahlbaubetrieb, dessen Abfälle ihn zu seinen Werken inspirierten. 1992 entstand seine erste Skulptur, später kaufte er Produktionsabfälle aus rostfreiem Edelstahl, aus denen er sein Material aussucht. Er baut es unverändert zusammen, die Ideen für seine Skulpturen und Installationen kommen ihm spontan.

Die Ausstellung im Rathaus Görwihl ist zu sehen bis Ende August, immer Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Dienstag, 14 bis 16 Uhr, und Donnerstag, 14 bis 18 Uhr.