Der Neubau der Kindertagesstätte mit Mensa in Görwihl kommt voran. Die Grundform des in einem rechten Winkel konzipierten Holzgebäudes ist mittlerweile gut erkennbar. Bürgermeister Carsten Quednow äußerte sich in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag über den Verlauf der Baustelle zufrieden und sprach von einer „Attraktivitätssteigerung für Görwihl“. Quednow weiter: „Der Gemeinderat hat gut daran getan, sich für Holz zu entscheiden“. Das Investitionsvolumen beträgt insgesamt 3,45 Millionen Euro, verteilt auf zwei Haushaltsjahre.

Vergabe weiterer Arbeiten

Am Montag vergab der Gemeinderat weitere Arbeiten, wurde dabei jedoch mit Kostensteigerungen konfrontiert. Architekt Peter Schanz begründete dies mit einem „überhitzten Baumarkt“. Konkret: „Man bekommt im nächsten Vierteljahr kein Bauholz“, so Schanz. Gleiches gilt für Dämmmaterial wie Styropor. Ein Hersteller würde kurzarbeiten, berichtete Schanz, mit dem Ergebnis, dass er nicht liefern kann, obwohl die Nachfrage da sei. Für Jalousien zeichnete er dasselbe Szenario mit bis zu sechs Monaten Lieferzeit. „Das treibt den Preis hoch“, erklärte Schanz.

Auf Akkustikschutz verzichtet

Diese Entwicklung hat nun auch Auswirkungen auf die Baustelle in Görwihl. Ein Beispiel: Für die Gipser- und Trockenbauarbeiten war, Stand 2018, eine Vergabesumme von 210.000 Euro veranschlagt. In der am Montag dem Gemeinderat vorgelegten Vergabeliste lag das wirtschaftlich günstigste Angebot der Firma Oeschger aus Murg bei 252.905 Euro, das zweite Angebot bei 281.000 Euro. Ursache: „Brandschutzauflagen durch das Landratsamt sowie Preissteigerungen am Baumarkt“, so Schanz. Sein Vorschlag: Die Preissteigerung von 42.000 Euro um rund 25.000 Euro zu reduzieren, indem unter anderem auf den Akkustikschutz im Flur verzichtet wird. Der Kindergarten würde dadurch nicht „nennenswert schlechter“, berichtete Peter Schanz, „wir könnten auch problemlos nachrüsten“.

Die Gemeinderäte Roland Mutter (Grüne) und Matthias Eschbach (CDU) begrüßten den Vorschlag. Mutter sagte: „Wenn wir Einsparungen machen können, sollte wir es tun, wir haben in nächster Zeit viele Investitionen vor uns.“ Der Gemeinderat stimmte den Sparvorschlägen zu, wodurch es zu einer neuen Vergabesumme von 228.000 Euro kam. Ausführender blieb die Firma Oeschger Murg. Preissteigerungen gab es auch bei weiteren Gewerken, wie bei den Jalousien, für die das wirtschaftlich günstigste Angebot der Firma Fechtig aus Ühlingen-Birkendorf 13.332 Euro betrug. Die Kostenberechnung lag bei 11.000 Euro. Die Firma Oeschger Laufenburg erhielt den Auftrag für die Estricharbeiten zu 41.071 Euro, veranschlagt waren 37.000 Euro.

Auftrag für Malerarbeiten

Farben Eckert aus Herrischried erhielt den Auftrag für die Malerarbeiten. Kosten: 53.233 Euro, veranschlagt waren 50.000 Euro. Eine Kostensenkung von fast 17.000 Euro konnte Architekt Schanz hingegen bei den Schlosserarbeiten durch die Firma Burgschmied Wilhelm Görwihl erwirken, weil die bisher in Stahl geplante Außentreppe zur Mensa unterbaut und als Spielzeugschopf genutzt werden soll.