von Karin Steinebrunner

Von langen Diskussionen geprägt war die jüngste Pfarrgemeinderatssitzung in Görwihl. Die anhaltendste von ihnen, die zukünftige Raumbelegung des Pfarrheims betreffend, sorgte für eine Vertagung auf die nächste Sitzung, die am Dienstag, 27. Juli, stattfinden wird und dann bereits um 19 Uhr beginnen soll.

Görwihl Holzknappheit, Preisexplosion und lange Lieferzeiten sind die Themen, über die Forstminister Peter Hauk mit den Zimmerern der Innung besprechen will Das könnte Sie auch interessieren

Bereits eindeutig geklärt wurde, dass die Nutzung der Räume, ausgenommen die von W‘Gym und Bibliothek, flexibel bleiben soll, das bedeutet, dass unterschiedliche Gruppierungen für ihre Veranstaltungen grundsätzlich auf die Räume zurückgreifen können, sofern diese noch nicht im Kalender als am gewünschten Termin belegt gekennzeichnet wurden. Die Einzelheiten hierzu werden dann Ende Juli nochmals zur Sprache gebracht werden.

Beitrag zum Umweltschutz

Der Pfarrgemeinderat sprach sich des weiteren dafür aus, sich in die Kampagne „fair.nah.logisch“ der Erzdiözese Freiburg einzureihen und die entsprechenden Themen für die eigene Einrichtung noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Mit dieser Initiative sollen Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen in der Erzdiözese ihren Einkauf an regionalen, fairen und ökologischen Kriterien orientieren.

Darüber hinaus steht den Kirchengemeinden in der die öko-faire Einkaufsplattform wir-kaufen-anders.de zur Verfügung. Ziel ist es, dass 80 Prozent der Einrichtungen, Seelsorgeeinheiten, Gruppen und Verbände in der Erzdiözese Freiburg sich an der Initiative beteiligen und durch bewusste Kaufentscheidungen ihren Beitrag zum Umweltschutz und zu fairen Arbeitsbedingungen leisten.

Neuer Auftritt im Internet geplant

Ein weiteres Thema der Sitzung des Pfarrgemeinderats war, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit den Auftritt der Pfarrgemeinde in den modernen Medien zu modernisieren. Hierzu wurde der Stiftungsrat damit beauftragt, Angebote von entsprechenden Expertenteams einzuholen.

Schließlich dankte der Pfarrgemeinderat Regina Jaekel für die ausgesprochen gute Firmvorbereitung, die sie für insgesamt 72 junge Leute in der Gemeinde geleistet hat. Die Firmgottesdienste für die verschiedenen Gruppen aus den jeweiligen Teilen der Gemeinde selbst fanden je nach Witterungsbedingungen entweder auf dem Ödland oder in der Herrischrieder Pfarrkirche statt.