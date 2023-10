„Mit 116 Klienten die unsere Hilfe in Anspruch nehmen sind wir mit 76 Helfern gut ausgelastet und wir sind immer auf der Suche nach weiteren Helfern. 2022 haben wir 11.000 Stunden geleistet – der Bedarf an unserem Angebot ist deutlich gestiegen“, berichtet Monika Gerspacher, Einsatzleiterin der Sozialen Börse Nachbarschaftshilfe Hotzenwald in der Hauptversammlung des Vereins am Freitag im Herrischrieder Pfarrsaal.

Neu ins Vorstandsteam wurde Annette Schmalzried gewählt, die Eugen Matt als Kassierer ablöst. Matt wird künftig gemeinsam mit dem wiedergewählten Paul Eschbach als Beisitzer im Vorstand wirken. Gabi Frommherz scheidet als Beisitzerin aus. Wiedergewählt wurden auch Claudia Huber als Vorsitzende, Elisabeth Ebner als Stellvertreterin und Schriftführerin Regina Neuhaus. Als Einsatzleitung wiederbenannt wurde Monika Gerspacher.

Als Vertreter des Bürgermeisters zeigte sich Manfred Krüger dankbar über die Arbeit der Sozialen Börse. Diakon Günter Kaiser von der Katholischen Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald, sicherte das Ziel zu, die Einrichtung nach 2026 auch in der zukünftigen Großpfarrei zu verankern zu wollen.

Die finanzielle Lage des Vereins sieht gut aus, berichtete Eugen Matt noch im Amt des Kassierers. Wie im Bericht von Monika Gerspacher und Regina Neuhaus deutlich wurde, absolvierten die Helfer wichtige Schulungen und Workshops. In der Demenzwoche befasten sie sich zwei Tage lang jeweils acht Stunden mit diesem Thema, sie nahmen auch an der Pflegekonferenz des Landkreises Waldshut teil.

Einmal mehr aber wurde im Plenum auch deutlich, dass in der Bevölkerung vielmals die Rolle der Sozialen Börse auch missverstanden werde. „Wir bieten unsere Hilfe an, aber wir sind kein Dienstleister in Bezug etwa auf Raumpflege“, sind sich Vorstandsteam und Helfer einig. Sie unterstützten beim gemeinsamen Zubereiten von Mahlzeiten, beim Einkaufen oder Erledigen von Besorgungen und bei Alltagsaufgaben, die schwerfallen.

Nachbarschaftshilfe Hotzenwald steht jedem offen, der Hilfe benötigt. Die derzeit 76 Helfer werden tätig in den drei Hotzenwald- Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach. Vorsitzende ist Claudia Huber, Einsatzleiterin Monika Gerspacher. Erreichbar ist Monika Gerspacher dienstags und freitags von 10 bis 11 Uhr über Telefon 07754/8214012 und E-Mail sozialeboerse@wendelinus-hw.de. Weitere Infos online unter https://www.cfv-hotzenwald.de/soziales.php?DOC_INST=2