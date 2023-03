Die Neuwahlen der Mitglieder der Vorstände in der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen und des Förderkreises standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlungen am Freitag im Schulhaus in Rotzingen.

In der Versammlung der Trachtenkapelle wurde Kathrin Tröndle als Vorsitzende bestätigt. Franziska Frommherz löste Lukas Egle als Vize ab. Tina Kaiser wird weiterhin als Schriftführerin fungieren. Miriam Huber wird die Kassengeschäfte führen und Tina Kaiser weiterhin den Posten des Schriftführers ausführen. Weiter werden dem Vorstand Nadine Eckert (Sachverwalterin), Luise Stoll und Katharina Frommherz als Jugendvertreter angehören.

Für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft in der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen wurden (von links) Stephan Schmidle und Martina Gaßmann (jeweils 30 Jahre) und Bernhard Eckert (40 Jahre) geehrt. | Bild: Werner Probst

Begonnen hatte der Abend mit der Versammlung des im Jahre 2020 gegründeten Fördervereins, dem bislang sieben Mitglieder angehörten. Wie die Vorsitzende Kathrin Tröndle berichtete, war im letzten Jahr die größte Aktion die Durchführung des Sommerfestes, was sich auch im Kassenbericht von Stephan Schmidle positiv widerspiegelte. Sämtliche anwesenden Mitglieder der Trachtenkapelle erklärten sich anschließend bereit, auch Mitglied des Fördervereins zu werden. In offenen Wahlen wurde Kathrin Tröndle als Vorsitzende ebenso wiedergewählt, wie Lisa Bächle als Stellvertreterin und Herbert Nägele als Beisitzer. Die Kasse wird künftig von Miriam Huber geführt werden, da sich Stephan Schmidle nicht mehr zur Wiederwahl stellte.

Über ein gutes Vereinsjahr konnte die Vorsitzende Kathrin Tröndle und Schriftführerin Tina Kaiser berichten. Mit dem Maispielen begannen wieder die musikalischen Aktivitäten nach der langen Corona-Pause, die mit dem Jahreskonzert unter dem neuen Dirigenten Adrian Zipfel abgeschlossen wurden.

Insgesamt fanden 41 Proben statt. Bester Probenbesucher war Wolfgang Spitz, gefolgt von Miriam Huber, Herbert Nägele und Bernhard Eckert. Derzeit hat der Verein 37 aktive Mitglieder. Drei Austritte waren zu verzeichnen. Dem stehen vier Neue gegenüber. Das Durchschnittsalter ist 32,8 Jahre.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit zeichnete Vorsitzende Kathrin Tröndle Bernhard Eckert aus (40 Jahre), für 30 Jahre erhielten Martina Gaßmann und Stephan Schmidle ein Präsent.

Die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen wurde 1912, der Förderverein 2020 gegründet. Vorsitzende beider Vereine ist Kathrin Tröndle unter 0172 3026139 und E-Mail: vorstand1@tkharo.de erreichbar.