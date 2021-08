von Renate Griesser

Ein leuchtend blaues Segelschiff wurde als Eintrittskarte jedem Besucher auf die Hand gestempelt. Es war quasi das Sinnbild für das Kinderkonzert, dass die dreiköpfige Riege fröhlicher junger Frauen, Meisterschülerinnen der Musikhochschule Stuttgart, am Freitag in der Pfarrkirche im Rahmen des Görwihler Kultursommers aufführten.

Sie hatten die Geschichte selbst geschrieben und die Musik komponiert. Es geht um den gelben Brief von Opa, den sie gerade erhalten haben, was darin wohl steht? Er schreibt aus der Ferne von einem Segelschiff auf dem großen Meer, das auf einer blauen Stoffwelle in der Kirche zu sehen ist, während das Rauschen im Hintergrund ertönt. Die bunten Fische erscheinen auf der Welle, rot glitzernd, gelb, bunt gestreift und erregen die Aufmerksamkeit der zahlreichen kleinen Zuhörer.

Aber da tauchen die drei Musikerinnen auch schon als fesche Matrosen auf, schleppen Kisten an, auf denen sie rhythmisch Percussion zu ihrem Gesang machen. Melissa Rümpler bediente das Klavier, Miriam Schmidt blies die Flöte, Leonie Mohl strich den Bogen der Geige. Mal ertönt die Querflöte, mal die Geige, mal spielen sie sechshändig auf dem weißen Flügel. Abwechslung ist auf jeden Fall garantiert. Langeweile hat hier keinen Platz.

Selbst die kleinsten Kinder sitzen still da und lauschen. Nach jedem Zwischenspiel kommt der Refrain „Wir haben Post von Opa, wie es wohl weitergeht?“ Aus den Frachtkisten steigen lustige Hühner, die Hahnenkämme wackeln munter im Rhythmus mit. Als alle an Bord sind, werden die anderen Frachtkisten geöffnet und hervor kommen bunte Gummistiefel, Regencapes und ein Regenschirm. Das Publikum klatscht begeistert den Regen mit, es lässt Blitze heruntersausen und schüttelt das Wasser ab, ein tolles Rhythmus-Mitmachspiel entwickelt sich.

Im ruhigen Fluss der Handlung spielt die Querflöte, die Geige oder das Klavier, wechseln die jungen Frauen ihre Outfits, es ist nie langweilig. Im Chor singen die Drei genauso perfekt wie sie auf ihren Instrumenten spielen. Die Sonne scheint und Opa wagt ein Tänzchen, bis er müde wird.

Die glitzernde Laterne und der zauberhafte Klang der Flöte und der Geige lassen ihn einschlafen und die Briefstory ist aus. Alle sind begeistert, aber sie dürfen sich noch auf ein bisschen mehr freuen: Sie können noch Instrumente ausprobieren und die Überraschung, ein selbstgebackenes Kuchenstück in Empfang nehmen.