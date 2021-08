von Karin Steinebrunner

Als „Überraschendes aus Dänemark“ war das Konzert im Flyer zum Görwihler Kultursommer angekündigt, das nach dem eigentlichen Abschlusskonzert am Samstag als Zugabe am Sonntagabend gedacht war. Die Überraschung war dann tatsächlich, dass Geiger Mark Johnston, gerade aus Dänemark kommend, mit Pianistin Kerstin Mörk seine Duopartnerin für dieses Konzert in Augsburg gefunden hatte. Zugleich aber wurde dieses Konzert ein herausragender Leckerbissen, ein Dessert der Spitzenklasse sozusagen im hochkarätigen Menü dieses Kultursommers.

Akzentreich und überschäumend

Das Duo interpretierte Schuberts Violinsonate A-Dur, Erich Korngolds Suite zu Shakespeares „Viel Lärm um Nichts“ und Brahms‘ 3. Violinsonate d-moll mit einer unglaublich faszinierenden Intensität, Ausdruckskraft, Brillanz und Lebendigkeit. Die anmutige Geigenkantilene im ersten Satz von Schuberts Sonate wurde zum Vorboten einer großartigen Durchdringung und Ergänzung beider Stimmen in jubilierendem Aufspielen, gewürzt mit einer kräftigen Prise Dramatik.

Akzentreich, überschäumend vor Mutwillen, gebärdete sich das Scherzo im aparten Kontrast zur weit ausholenden Legato-Behaglichkeit des Trios. Auch das Andantino prägte eine Dualität aus Anmut und akzentuierter Schärfe aus, während der rasante Beginn des vierten Satzes in eine freudig gelöste, wenngleich sehr rege Zwiesprache mündete, ein zugleich zupackender und dennoch mit Strahlkraft und Eleganz ausgeführter Schluss.

Korngolds spätromantische Musiksprache scheint in ihrer bildhaften Farbigkeit schon auf das Genre der Filmmusik hinzudeuten, zumal der Komponist sich in seiner Suite direkt an Szenen aus Shakespeares Komödie anlehnt. Mit anmutig-scheuen einzelnen Klavierklängen und zarten Pizzicati der Geige beginnend, entfaltet der erste Satz, „Mädchen im Brautgemach“, schnell eine üppig wuchernde, beinahe rührselige Melodiefülle, in die allerdings ganz leichte Irritationen, winzige verfremdende harmonische und melodische Wendungen eingebaut sind, als wäre die Braut ihrer Sache nicht ganz sicher. Laute Burschikosität hingegen charakterisiert den kuriosen Marsch „Holzapfel und Schlehwein“ zweier komischer Gestalten, die schon leicht betrunken und mit deutlichem Schluckauf in der Melodik daherwanken.

Die folgende „Gartenszene“ kleidete das kongeniale Duo mit zuckersüßer Romantik aus, in die sich einzelne Naturlaute in Form von zarten Klavierklängen und Flageoletts mischten, um sich in schwelgerische, doppelgriffgesättigte Höhenflüge zu erheben und sachte zu verklingen. Der abschließende „Mummenschanz“ war in der Interpretation von Kerstin Mörk und Mark Johnston ein unbändig wilder, rasender Tanz mit effektvollem Fortissimoakkord als krönendem Abschluss.

Eine langgezogene Melodielinie mit gleichzeitig einsetzender bewegter Begleitung führt direkt mitten hinein in Brahms‘ Violinsonate. Alsbald übernimmt das Klavier die Führung, während die Geige jubilierende Kommentare einstreut. Nach einem Abschnitt, in dem sich beide Instrumente gleichberechtigt aussingen können, kommt mit der neuerlichen Führung des Klaviers eine starke Dramatik auf, die in Tonfall und Klangfärbung an die Melancholie ungarischer Folklore gemahnt.

Ganz liedhaft wirkt der langsame zweite Satz, den das Duo mit ausladendem Schönklang zelebrierte, Lyrik pur. Hatte sich das Klavier hier zugunsten der sensiblen Begleitung der Melodiestimme zurückgehalten, so trumpft es im dritten Satz wiederum beinahe vorlaut auf. Die Geige mischt sich indes mit kräftigen Strichen ein, der Satz wird rasanter, wogt auf und ab, als würden sich die beiden in neckischem Spiel gegenseitig anstacheln. Stürmisch, geradezu sinfonisch ist der fulminante Beginn des vierten, nicht umsonst mit „Presto agitato“ überschriebenen Satzes in der Interpretation dieses Duos. Auch der melancholisch angehauchte Neuansatz entwickelt sich schnell wieder zum furiosen Ansturm, beruhigt sich erneut, um in einer Passage wehmütiger Erinnerung zum grandiosen Schluss anzusetzen.

Publikum überwältigt

Beinahe ebenso furios wie das ganze Konzert war der Applaus des überwältigten Publikums. Als Zugabe gab es dann noch eine weitere kleine Überraschung, denn Mark Johnston legte die Geige beiseite und spielte mit seiner Duopartnerin zusammen am Klavier einen der liebenswerten kurzen Walzer von Brahms zu vier Händen.