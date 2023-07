Ein Konzert ganz mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach stand auf dem Programm, das Sopranistin Christina Roterberg und Organist Torsten Johann vorbereitet hatten als Dank der Kirchengemeinden auf dem Wald für die gelebte Ökumene seitens der in den Ruhestand verabschiedeten evangelischen Pfarrerin Heidrun Moser. Eingebettet in Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552/1 aus dem Dritten Teil der Klavierübung erklangen nach Stichworten eingeteilte Choralbearbeitungen dieses Zyklus‘ sowie Arien aus diversen Kantaten des Barockmeisters.

Anhand des Präludiums zu Beginn des Konzertes konnte Torsten Johann gleich alles aus der Orgel der Strittmatter Kirche herausholen, was diese hergibt, und das ist, wie deutlich zu hören war, doch erstaunlich viel. Volltönig, ja wuchtig klang das in den Anfangstakten, filigran in den im weiteren Verlauf aufgeteilten Stimmen, die wirkten, als unterhielten sich zwei unterschiedliche Ensembles, die einander gegenüber sitzen. Wahre Sturzbäche entluden sich in den Oberstimmen, während das Pedal seine markanten punktierten Intervallsprünge abwärts dem gegenüberstellte.

Locker, luftig und minutiös abgestimmt auf den Charakter der einzelnen Stücke sowie auf Christina Roterbergs klaren, vollen, weich timbrierten Sopran, wurde Torsten Johann nach diesem fulminanten Auftakt zum kongenialen Begleiter der Singstimme einerseits und zum virtuosen Gestalter von Empfindungen andererseits, maßgeblich unterstützt durch seine farbenreiche Registrierung der unterschiedlichen Choralbearbeitungen, die zu den Oberbegriffen Kyrie, Gloria, Zehn Gebote, Glaubensbekenntnis, Vater unser, Taufe, Beichte und Abendmahl erklangen.

Mit großartiger Strahlkraft interpretierte Christina Roterberg Arien aus den Kantaten BWV 1, 77, 80 und 179, wobei sie auf geniale Weise die textausdeutende Kompositionsweise Bachs verdeutlichte, etwa in dem geschwungenen Melisma auf das Wort Liebe oder dem extrem lang gehaltenen Ton auf „ewig“ in der Arie „Mein Gott, ich liebe dich“ aus der Kantate BWV 77.

Sehr schön auch das Zusammenwirken von Orgel und Stimme in den gesungenen Einleitungen oder Passagen in den Choralbearbeitungen, wie überhaupt die Feinabstimmung zwischen diesen beiden hochkarätigen Künstlerpersönlichkeiten ausgezeichnet austariert war. Den perfekten Rahmen zu diesem herausragenden Klanggemälde bildete dann die abschließende Fuge aus BWV 552/1 mit ihren feinsinnig herausgearbeiteten konkurrierenden Motiven in den einzelnen Stimmen.

Heidrun Moser bedankte sich beglückt für dieses Dankeschönkonzert in der katholischen Pfarrkirche, der Beifall des Publikums was entsprechend anhaltend, und der anschließende Aperó des Gemeindeteams sowie des Kirchenchors von Strittmatt bot noch reichlich Gelegenheit zum allseitigen gedanklichen Austausch.