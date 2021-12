von Werner Probst

Otto Schrieder aus Rüßwihl feiert am heutigen Dienstag, 28. Dezember, seinen 85. Geburtstag. Der Jubilar freut sich, dass er nicht nur den Haushalt und den Garten noch selbst versorgen kann, sondern auch, dass seine Kinder stets zur Hilfe bereit sind.

Werdegang

In Niederwihl stand die Wiege des Jubilars. Noch gut erinnert er sich an seine Kindheit, so auch daran, als er wegen Lehrermangels nach Oberwihl in die Schule musste. Gerade in den Wintermonaten war der Weg zu Fuß nicht leicht. Nach dem Besuch der Volksschule machte er eine Schreinerlehre bei der Firma Gäng in Schachen, ehe er sein Können 16 Jahre lang bei der Schreinerei Ebner in Rotzel unter Beweis stellte. Im Schluchseewerk in Bad Säckingen arbeitete er dann, bis er 1973 zur Bundesbahn ging und im Stellwerk oder an den Bahnübergängen in Albbruck und Laufenburg tätig war. Im Jahr 2000 ging er dann in den Ruhestand.

Familie

Otto Schrieder heiratete 1963 seine spätere Ehefrau Anneliese. In Niederwihl konnte das Paar dann eine Wohnung beziehen. Drei Söhne brachte Anneliese Schrieder auf die Welt. 1986 wurde nach Rüßwihl umgezogen. Vor drei Jahren starb Anneliese Schrieder.

Musik

Der Jubilar war in jungen Jahren in der Trachtenkapelle Niederwihl eine feste Größe. Er zeigte sein musikalisches Können auf dem Flügelhorn und wurde vom Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Auch bei den Old Boys stellte er schon sein musikalisches Können unter Beweis.

Schöne Ausflüge

Gerne erinnert sich Otto Schrieder an die Zeit, in der öfters der Urlaub in Südtirol verbracht wurde. Auch heute ist er immer noch häufig zu Fuß auf einem Spaziergang anzutreffen. Noch ohne Probleme ist er auch noch mit seinem Auto unterwegs. Große Touren macht er allerdings heute nicht mehr.

Geburtstag

Die ursprünglich geplante Geburtstagsfeier musste der Jubilar coronabedingt absagen. Trotzdem freut er sich, dass er mit den Gratulanten aus Familie und Freundeskreis noch mit einem Glas Weißwein anstoßen kann.