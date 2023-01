von Karin Steinebrunner

Zu ihrem Konzert zwischen den Jahren hatte Mezzosopranistin Anna Bachleitner unter dem in Görwihl bereits bekannten Ensemblenamen „Mandelkärn“ aus Basel diesmal ihre Musikerkollegen Soko Yoshida und Lukas Hamberger, Violinen, Martin Jantzen, Viola da Gamba, und Julius Lohrscheider, Cembalo, in die Görwihler Pfarrkirche mitgebracht. Gemeinsam mit den Zuhörern ging das Ensemble auf eine Reise vom Advent über Weihnachten bis hin zum Neuen Jahr. Zunächst interpretierte Anna Bachleitner einen gregorianischen Choral für den ersten Adventssonntag, den sie sehr ausdrucksvoll a cappella vortrug. Als nächstes Werk hatte sie ein adventliches Magnificat des um 1650 als Organist und Musikdirektor am Straßburger Münster und an der dortigen Universität tätigen Philipp Friedrich Böddecker mitgebracht.

Danach hatten die Instrumentalisten das Sagen. Unterstützt von Gambe und Cembalo trug Geigerin Soko Yoshida eine der Rosenkranzsonaten des aus Böhmen stammenden und in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Salzburg wirkenden Heinrich Ignaz Franz Biber vor. Mit „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ erging dann der erste Aufruf an alle Anwesenden mitzusingen und so vom Advent zur Weihnachtszeit überzuleiten. Im Anschluss an diese gemeinsame Aktion, an der sich die Konzertbesucher mit Freude beteiligten, stellte Anna Bachleitner eine Variante dieses Liedes vor, komponiert von Franz Tunder, der als Amtsvorgänger von Dietrich Buxtehude als Organist in Lübeck wirkte. Endgültig bei Weihnachten angekommen, folgte, vorgetragen vom gesamten Ensemble, „Fürchtet euch nicht“ von Christoph Bernhard, einem Schüler von Heinrich Schütz. Bernhard hat den Auftritt des Engels mit frohlockender Lebendigkeit komponiert, die eigentliche Verkündigung der Geburt als feierlichen Ausruf, und das dadurch ausgelöste „Halleluja“ mit reichen Melodiegirlanden verziert.

Passend zu diesem Jubelgesang intonierten alle Anwesenden gemeinsam „In dulci jubilo“. Weiter ging das Konzert mit zwei Varianten von „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Den Abschluss des Programms bildete nochmals eine Komposition von Christoph Bernhard, „Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist“, deren Text aus dem 51. Psalm, eigentlich schon auf die Fastenzeit hindeutend, so recht dazu geeignet erscheint, als Neujahrsvorsatz in die Welt hinaus getragen zu werden.