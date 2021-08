von Werner Probst

Jakob Gärtner feiert am Samstag, 14. August, seinen 95. Geburtstag. Er gehört nicht nur zu den Gründern des Görwihler Singkreises im Jahre 1991, sondern dirigierte auch den Chor von Anfang an. Als er den Dirigentenstab im Jahr 1999 an Pius Moser abgab, blieb er weiter als Tenorsänger im Verein aktiv.

Die Anfänge

Musik und Gesang sind für den 95-Jährigen geradezu eine Leidenschaft. Schon als Kind faszinierte ihn alles, was mit Musik und Gesang zu tun hatte. Er wuchs bei den sogenannten „Donauschwaben“ auf und begann recht bald mit dem Geigenspiel. Klavier- und Orgelunterricht folgten. Von 1947 bis 1952 besuchte er das Konservatorium für Kirchenmusik in Karlsruhe. Bereits in der Studienzeit war er als Chorleiter tätig, um sich ein Zubrot zu verdienen. In der Folge war er Organist und leitete in Busenbach den Männer-, Kirchen- und Schülerchor, ehe er in Görwihl als Organist tätig war.

Die Ausbildung

Die Wiege von Jakob Gärtner stand im ehemaligen Jugoslawien. Er besuchte die Volksschule und anschließend drei Klassen einer serbischen Realschule und ging dann auf eine Lehrerbildungsanstalt, ehe 1944 die Familie auf abenteuerliche Weise nach Württemberg flüchtete. In Karlsruhe machte Jakob Gärtner das Lehrerexamen. In Busenbach bei Karlsruhe trat er eine Stelle als Hauptschullehrer an, wurde Konrektor, ehe er im Jahr 1988 in den Ruhestand ging.

Die Familie

1953 heiratete Jakob Gärtner seine spätere Ehefrau Elisabeth. Vier Söhne brachte sie auf die Welt. 1985 starb sie. 1988 heiratete er seine zweite Ehefrau Brigitte Hunold, die aus Görwihl stammte. So wurde dann nach drei Jahren nach Görwihl umgezogen.

Die Nachkommen

Auch hier in Görwihl kam seine musikalische Ader nicht zum Erliegen, zumal auch seine Ehefrau gesanglich immer noch aktiv ist. Auf vielen CDs kann er seine Meisterwerke hören. Zu seinen großen Freuden gehört aber auch, dass alle vier Söhne musikalisch in seine Fußstapfen getreten sind. So ist Jakob Gärtner vielfach mit seiner Ehefrau zusammen bei Konzerten, die von einem der Söhne geleitet werden, im Publikum dabei. So war er erst vor Kurzem bei einer Singwoche, die von seinem Sohn Bernhard gesanglich geleitet wurde, mit von der Partie.

Die Freuden

In Görwihl gefällt es Jakob Gärtner sehr gut. Früher war er viel mit dem Fahrrad unterwegs und erinnert sich auch gerne daran, wenn nach Chorproben im geselligen Rahmen ein Hotzenwälder Speck genossen wurde. Heute genießt der Jubilar die gute Küche seiner Ehefrau, ist aber auch noch selber in der Lage, kulinarisch seine Ehefrau zu verwöhnen. Gerne erinnert er sich auch an die Zeit, in der mit dem Wohnwagen schöne Urlaubswochen verbracht wurden. „Die große Familie ist mein Reichtum“, sagt der Jubilar. Er freut sich heute schon, wenn es im Oktober zu einem großen Familientreffen kommt.

Der Geburtstag

Zum Geburtstag werden neben seiner Ehefrau und den Söhnen mit Partnern auch zehn Enkel und ein Urenkel gratulieren, deren guten Wünschen sich sicherlich auch viele seiner Freunde anschließen werden.