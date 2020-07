von sk

Gegen 20:15 Uhr war ein 34 Jahre alter Traktor-Fahrer mit einem Heuballen auf dem Frontlader von einem Waldweg auf die Landstraße eingefahren. Trotz einer Vollbremsung konnte der auf der Landstraße aus Richtung Oberwihl herannahende Motorradfahrer einen Zusammenstoß mit dem Traktor nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer zog sich schwerste Beinverletzungen zu, er befindet sich in Lebensgefahr. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in eine Schweizer Klinik geflogen. Der Traktor-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Am Motorrad, einer Kawasaki, entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Traktor blieb fahrbereit. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit acht Fahrzeugen im Einsatz.