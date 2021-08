von Karin Steinebrunner

Als erstes Konzert in der Mitte des Labyrinths und zugleich als ankündigenden Einstieg in den Görwihler Kultursommer 2021 gastierten Gabriele Steinfeld, Barockvioline, und Anke Dennert, Cembalo, am Sonntag in der Görwihler Pfarrkirche. Mitgebracht hatten sie unter dem Titel „Madame Musique lädt ein“ Werke barocker Komponistinnen. Den Anfang des Programms machte allerdings, wie sich bei den Recherchen der beiden Künstlerinnen herausgestellt hatte, ein Kuckucksei. Gabriele Steinfeld hatte nach einer Ciaccona von Francesca Caccini gefahndet, der Tochter Giulio Caccinis und zugleich der ersten Frau im Frühbarock, die eine Oper komponiert hat. Gefunden hatte sie am Ende allerdings ein Musikstück von Luigi Cozzolino, geschrieben im Stile Francesca Caccinis.

Die Italienerin Isabella Leonarda, geboren 1620, komponierte im Laufe ihres Lebens über 300 Messen. Instrumentalmusik schrieb sie aber erst, als sie mit 73 Jahren Äbtissin ihres Klosters geworden war. Ihre sechsteilige Sonata springt präsentiert in bunter Reihe unterschiedliche Charaktere, vom langsamen, reich figurierten Beginn über muntere, staccato geprägte Sätze im Kontrast zu ganz legato gehaltenen, verträumt anmutigen melodischen Zwiegesprächen der beiden Protagonistinnen bis zum rhythmisch prägnanten, pointiert dargebotenen, tänzerischen Schluss.

Einige Kompositionen der in Paris beheimateten Élisabeth Jacquet de La Guerre schafften es sogar gedruckt zu werden. Ihre Sonate aus dem Jahr 1707 besticht durch die freie, beinahe improvisatorisch wirkende Formgebung, die ein abwechslungsreiches Ausdrucksspektrum bereithält von dramatisch-tragisch bis spielerisch-tänzerisch. Wieder zurück in Italien hatte das Duo eine dreisätzige Sonate von Anna Bon di Venezia mitgebracht. Wie die meisten Komponistinnen dieser Zeit war auch diese Tochter eines Ehepaars, das als Mitglieder einer Wanderoper durch Europa reiste, zugleich Cembalistin und Sängerin. Im Jahr 1762, mit 24 Jahren, war sie am Hof des Fürsten Esterhazy in dem von Joseph Haydn geleiteten Ensemble tätig. Ihre Kompositionen lassen bereits den Übergang vom Spätbarock zur Frühklassik erahnen. So ließ die dreisätzige Sonate, die in Görwihl erklang, schon einen klaren Periodenbau erkennen.

Den Abschluss machte eine echte Prinzessin, Anna Amalie von Preußen, jüngste Schwester von Friedrich dem Großen und Äbtissin des Stifts Quedlinburg. Ihre Sonate treibt im ersten Satz ein apartes Spiel mit dem Taktschwerpunkt, generiert mit ausladender, die kurzen Phrasen des Cembalos überspannender Geigenmelodie übergreifende Einheiten und deutet mit einem ausgesprochen munter daherkommenden, stark ausgezierten Menuett bereits weg vom höfischen Tanz und hin zum Instrumentalsatz für den Konzertsaal. Mit reichem Applaus wurde das Duo verabschiedet, um, erweitert mit Gesang und Tanz, am 21. August wieder willkommen geheißen zu werden. Dann werden sie um 19.30 Uhr in der Görwihler Pfarrkirche das Eröffnungskonzert des Kultursommers bestreiten.