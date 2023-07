Der Tourismus im Hotzenwald hat 2022 wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreicht. Konkrete Zahlen nannte Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald Tourismus GmbH, in der Gemeinderatsitzung am Montag. Demnach verzeichneten die drei Gemeinden Görwihl, Herrischried und Rickenbach im Vorjahr insgesamt 249.321 Übernachtungen. Das ergibt im Vergleich zu 2021 ein Plus von 16,1 Prozent.

Mit dem Plus liege der Hotzenwald vor den Zahlen des Landes Baden-Württemberg und des Schwarzwaldes, berichtete Nicola Vonhof. Die Übernachtungen würden sich auf ­40.462 Ankünfte verteilen, sagte sie. Im Vergleich zu 2021 verzeichnete sie dabei ein Plus von 21,1 Prozent. Spitzenreiter der drei Hotzenwaldgemeinden in 2022 ist Rickenbach mit 129.331 Über­nachtungen vor Herrischried mit 87.798 und Görwihl mit 32.192 Übernachtungen.

Alle drei Gemeinden haben somit das Vor-Corona-Niveau übertroffen – am deutlichsten Görwihl mit einem Plus von 29,1 Prozent. Nicola Vonhof sprach denn auch von „einem relativ großen Zuwachs in Görwihl“. 2019 verzeichnete Görwihl 24 936 Übernachtungen, doch 2020 grätschte Corona dazwischen. Immerhin gab es noch 21 078 Übernachtungen, während 2021 unter ähnlichen Bedingungen 20 612 Übernachtungen getätigt wurden.

Ein ähnliches Bild in den Nachbargemeinden: Herrischried kam in 2019 auf 83.915, in 2020 auf 70.993 und 2021 auf 77.742 Übernachtungen. 2019 verzeichnete Rickenbach 125.713 und im Jahr darauf 85.228 Übernachtungen. Trotz Corona erholte sich die Lage 2021 wieder: 116.347 Übernachtungen wurden registriert.

Im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden, die dem Verband Ferienwelt Südschwarzwald angehören, liegt Görwihl in punkto Übernachtungen in 2022 im Mittelfeld vor Albbruck (7991), Laufenburg (21.858), Wehr (18.200) und Murg (9750). Spitzenreiter ist Bad Säckingen mit 188.613, gefolgt von Bernau mit 153.750 Übernachtungen.

Mit Blick auf das laufende Jahr und 2024 sagte Nicola Vonhof: „Wir arbeiten immer kurzfristiger.“ Und: „Man reist gerne, aber man schaut auf die Kosten“, so Vonhof. Hinzu kommt, dass Reisen häufiger wetterabhängig geplant werden.

Zu den Projekten, die im Hotzenwald und Umgebung angepeilt sind, zählte Nicola Vonhof das Hirschgartenareal in Rickenbach, den Wassererlebnispfad, die Hauensteiner Grafschaft, die vom Landkreis Waldshut initiierten One-Night-Camps sowie das E-Bike-Netz. Auch die Digitalisierung gehört zu den Herausforderungen im Tourismussektor. Ein Faktor, der zu höheren Übernachtungszahlen geführt haben könnte, ist der Alb-Steig.