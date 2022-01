„Die erste halbe Stunde war komplett ausgebucht“, berichtete Magdalena Mayerhans. Sie hatte die Station auf eigene Initiative errichtet, nachdem sie die entsprechende Beauftragung vom Landratsamt Waldshut erhalten hatte.

Ihre Teststation ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 6 bis 11 Uhr, Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Vorab können Termine im Internet (www.testtermin.de) oder mittels QR-Code online vereinbart werden. Alternativ ist es aber auch möglich, direkt vorbeizukommen und sich vor Ort anzumelden.

Anspruch auf Tests Jeder Bürger kann sich ein Mal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Ab dem 14. Februar 2022 müssen Gottesdienstbesucher einen 3G-Nachweis erbringen. Ungeimpfte Kirchgänger brauchen dann einen tagesaktuellen, negativen Corona-Test.

Kreis Waldshut Überblick: Wo man sich im Landkreis Waldshut auf Corona testen lassen kann Das könnte Sie auch interessieren

Nebst Magdalena Mayerhans neuer Teststation bietet das Deutsche Rote Kreuz auch weiterhin Tests im DRK-Heim am Mühleberg in Görwihl an. An beiden Stellen ist ein kostenloser Antigen-Schnelltest für alle Bürger möglich. Bürgermeister Carsten Quednow freute sich über das zusätzliche Angebot bei der Hotzenwaldhalle. Der DRK-Ortsverein Görwihl, der außerdem die Schülertests in der Grundschule durchführt, sei nach eineinhalb Jahren Testen „an die Leistungsgrenze gegangen“, berichtete Quednow.

Magdalena Mayerhans neues Angebot wertete er als „Unterstützung für das Rote Kreuz“. Der Standort sei optimal, fand er. Falls Veranstaltungen in der Hotzenwaldhalle wieder erlaubt sind, ist der Weg nicht weit. Was die Station von Magdalena Mayerhans von anderen unterscheidet: Sie ist – passend zum Hotzenwald – ganz in Holz gekleidet.

Görwihl Der Recyclinghof in Görwihl soll erweitert werden Das könnte Sie auch interessieren

Auch in den benachbarten Gemeinden sind Corona-Tests weiterhin möglich. Die Teststelle in der Dr.-Rudolf-Eberle-Schule in Todtmoos hat täglich ohne Termin von 17 bis 19 Uhr geöffnet. In Rickenbach betreiben der DRK-Ortsverein, die Feuerwehr und die Hotzenwald-Apotheke auch im Februar die Testzentren.

Die Zeiten: in der Apotheke von Montag bis Freitag von 8.15 bis 9.15 Uhr, im Rathaus am Mittwochabend von 19 bis 20 Uhr und am Samstagvormittag von 10 bis 11 Uhr. In Herrischried befindet sich die Teststation in der Rotmooshalle. Die Zeiten: Montag, Donnerstag, Freitag und Samstag von jeweils 17 bis 18 Uhr.