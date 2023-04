Mike Biehler hat seine Arbeit als neuer Bürgermeister der Gemeinde Görwihl aufgenommen. Am 25. April wurde er durch den dienstältesten Gemeinderat Herbert Nägele im Beisein von Landrat Martin Kistler verpflichtet.

Mit dabei waren auch die Bürgermeister Christian Dröse (Herrischried) und Dietmar Zäpernick (Rickenbach), Pfarrer Bernhard Stahlberger, der Gemeinderat sowie Biehlers Eltern. Außerdem eine Delegation aus Donaueschingen, wo Biehler zuletzt als Hauptamtsleiter in der Stadtverwaltung tätig war, mit Oberbürgermeister Erik Pauly an der Spitze.

Auch Biehlers Amtsvorgänger Carsten Quednow und Mitbewerber Daniel Stiller nahmen an dem gut besuchten Anlass im Rotzinger Schul- und Feuerwehrhaus teil.

Alt-Bürgermeister Carsten Quednow (links) im Gespräch mit seinem Nachfolger Mike Biehler. | Bild: Peter Schütz

Quednows letzter Arbeitstag im Görwihler Rathaus war am Montag, 24. April. Tags darauf hat Mike Biehler das Amt des Bürgermeisters angetreten. Biehler kennt das Görwihler Rathaus, wo er von 2011 bis 2016 Kämmerer war.

Die Verpflichtung im Video

Mike Biehler spricht die Verpflichtungsformel:

Mike Biehler spricht den Amtseid Video: Peter Schütz

Ein ganz besonderer Anlass in Görwihl

„Die Verpflichtung eines neuen Bürgermeisters ist in der Gemeinde Görwihl ein seltenes Ereignis“, erklärte Herbert Nägele, „seit 1975 ist es erst das dritte Mal“. Der erste Bürgermeister der aus zehn Ortsteilen bestehenden Gemeinde Görwihl war Harald Scheuble von 1975 bis 1999, auf ihn folgte Carsten Quednow bis 2023. Mike Biehler habe mit seiner Wahl zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Görwihl „einen persönlichen Erfolg erreicht“, sagte Herbert Nägele.

Sie sind stolz auf ihren Sohn: Mike Biehler mit seinen Eltern Doris und Erich Biehler. | Bild: Peter Schütz

Er übernehme eine finanziell geordnete Gemeinde, so Nägele, „für einen ehemaligen Rechnungsamtsleiter eine gute Voraussetzung“. Flankiert von Landrat Martin Kistler und Herbert Nägele sprach Mike Biehler die Verpflichtungsformel aus. Er sagte: „Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“

Landrat Kistler gratuliert

Landrat Martin Kistler sagte mit Blick auf die von Mike Biehler mit 83 Prozent klar gewonnene Bürgermeisterwahl am 29. Januar: „Der neue Bürgermeister kann das Wahlergebnis als Aufbruchstimmung mitnehmen.“ Biehler könne auf eine kooperative Zusammenarbeit mit den Bürgern und dem Gemeinderat, mit Verwaltung und Bauhof zählen. „Qua Geburt weiß er, wo der Schuh drückt“, so Kistler.

Applaus für den neuen Bürgermeister der Gemeinde Görwihl Mike Biehler (Mitte). Links Landrat Martin Kistler, rechts Gemeinderat Herbert Nägele. | Bild: Peter Schütz

Ein Amt in dieser herausfordernden Zeit mit unterschiedlicher Interessenslage anzunehmen, sei keine leichte Aufgabe. Aber: Biehler habe sich gut auf die Aufgabe vorbereitet. Er verfüge über ein gutes Fundament, „dann kann man auch mal Gegenwind oder Sturm aushalten“. Die Gemeinde Görwihl könne davon profitieren, dass Biehler viel an „guten, soliden Finanzen gelegen ist“. Kistler bat dem „Neuen“ Unterstützung des Landratsamtes an, „dass sich die Gemeinde gut entwickelt“.

Vielseitige Aufgaben erwarten Mike Biehler

Mike Biehler erklärte, dass die Aufgaben an seiner neuen Wirkungsstätte „vielseitig“ seien. Einiges sei intensiv während des Wahlkampfes diskutiert worden, wie beispielsweise die Schaffung von Wohnraum oder die Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Freut sich auf die neue Herausforderung: Mike Biehler nach seiner Verpflichtung zum Bürgermeister der Gemeinde Görwihl beim Unterzeichnen von Niederschriften. Hinten von links Landrat Martin Kistler, Christian Dröse, Bernhard Stahlberger, Carsten Quednow und Dietmar Zäpernick. | Bild: Peter Schütz

Viele Antrittsbesuche würden anstehen, sagte er, „der Alltag wird mich schnell einholen“. Er freue sich auf die neue Aufgabe. Und: „Ich nehme die Verpflichtung sehr ernst und habe großen Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters“, so Biehler.

Kurzvita: Wer ist Mike Biehler?

Mike Biehler, Jahrgang 1982, ist in Görwihl aufgewachsen. Seine Stationen: Grundschule in Görwihl, Hochrheingymnasium Waldshut mit Abitur, Zivildienst im Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde Görwihl, danach Ausbildung zum Verwaltungswirt bei der Gemeindeverwaltung Görwihl. 2006 bis 2009 Studium in Kehl mit Abschluss Verwaltungswirt, danach Sachbearbeiter beim Jobcenter des Landkreises Waldshut. 2011 bis 2016 Kämmerer im Rathaus Görwihl, 2017 bis 2019 Leiter des Rechnungsprüfungsamtes bei der Stadt Donaueschingen, dort von 2019 bis 2023 Hauptamtsleiter. Seit 2017 ist er Vorsitzender des Fördervereins der Hotzenwald-Bauernkapelle Görwihl. Biehler ist parteilos und ledig.

Nach der Verpflichtung konnten die Besucher sich in das Goldene Buch der Gemeinde Görwihl eintragen.

