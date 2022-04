Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen, welche Bedeutung die Ortschaft Tiefenstein, gelegen am südöstlichen Zipfel der Gemeinde Görwihl, hat – sowohl geschichtlich als auch wirtschaftlich.

Das Dorf befindet sich entlang der Landesstraße L 153. Diese geht in die L 154 über, die große mediale Aufmerksamkeit wegen der seit bald sieben Jahren anhaltenden Sperrung zwischen der Tiefensteiner Brücke und dem Weiler Hohenfels auf Albbrucker Gemarkung erlangt hat. Die Straße war 1859 fertig gestellt worden. Von den ehemals sechs Tunneln sind fünf erhalten geblieben.

So war es früher: Eine Kutsche um circa 1910 auf der heute gesperrten Albtalstraße vor einem Tunnel. | Bild: Privat

An der Tiefensteiner Brücke entstand 1873 das Gasthaus „Post“. Dort machte der vierspännige, zwischen Albbruck und St. Blasien verkehrende Postwagen Station.

Eine Zeitlang gab es in Tiefenstein drei Gasthäuser – neben der „Post“ die 1787 vom Hammerschmied Johann Maier erbaute „Krone“ sowie den seit 1832/33 bestehenden „Löwen“. Dieser wird seit 1979 von der Familie Chieppa geführt. Die „Post“ steht zwar noch, befindet sich jedoch seit Jahren im Umbau. Die „Krone“ wurde 1937 zum Werksheim der Spinnerei umgebaut.

Tiefenstein hat 156 Einwohner (Stand 28. Januar 2022). 1970 waren es noch 390 Einwohner. Eine eigene Feuerwehr hat der Ort schon länger nicht mehr, sie ist in der Abteilung Görwihl intergiert worden.

Auch den Frauenverein gibt es nicht mehr, ebenso den Fußballverein SV Tiefenstein, der im Sommer 1981 erstmals am Spielbetrieb im Bezirk Hochrhein teilnahm. Gegründet hatten den SV Tiefenstein Dietmar Adomeit, Ernst Fuchs und Dieter Malcherzyk im Gasthaus Löwen.

Das erste Spiel ging mit 0:13 gegen den FC Erzingen II verloren – und das war erst der Anfang. Den SV Tiefenstein ereilte bald der zweifelhafte Ruf des zuverlässigen Verlierers.

„Über Jahre hinweg setzte es nur Niederlagen, erst am 20. Mai 1984 gelang beim 2:1 gegen den SV Ühlingen der erste Sieg“, erinnert sich Matthias Scheibengruber, Sportredakteur beim SÜDKURIER Medienhaus. Was er auch herausfand: 1985 endete die Ära des SV Tiefenstein nach 80:817 Toren und 17 Punkten.

Immerhin: 1984 trat die Tiefensteiner Elf im ZDF bei „Menschen 83“ mit Frank Elstner auf. Die Gründer des SV Tiefenstein wurden zuletzt im Herbst 2021 für eine SWR-Sendung vor die Kamera geholt. Heute gibt es nur noch einen Verein: den Dorfverein Tiefenstein, 2016 aus der Taufe gehoben. Dessen Ziel: Erhaltung und Förderung der Heimatpflege. Der Dorfverein trofft sich regelmäßig im Frühjahr zum Dorfputz.

Der Dorfverein Tiefenstein bei der Dorfputzete. | Bild: Privat/Dorfverein

Der Name Tiefenstein geht zurück auf die aus der Nordost-Schweiz stammenden Freiherren von Tüffen, die am einzig möglichen Übergang über die Alb eine Burg errichteten. Die mächtige Dynastie hatte ihre Stammburg an der Mündung der Töss in den Rhein im Kanton Zürich.

Die Mündung befindet sich zwischen Teufen und Tössriederen – gut möglich, dass der Name Teufen in Zusammenhang mit Tüffen steht. „Das Geschlecht derer von Tüffen“, schrieb der 2020 verstorbene Heimatforscher Paul Eisenbeis in der Görwihler Gemeindechronik, „war bei uns nur in der kurzen Zeit von 1239 bis 1317 nachweisbar, war aber maßgeblich beteiligt an der Erschließung des Hotzenwaldes durch weitsichtig geplante Rodungsarbeiten“.

Nicht mehr viel vorhanden: Reste von der Burg auf dem Schlossberg in Tiefenstein. | Bild: Peter Schütz

Die Burganlage Tiefenstein wurde 1272 von Rudolf von Habsburg zerstört. Deren Überreste befinden sich auf dem sogenannten Schlossberg oberhalb des früheren Schlossberg-Dancings, lange Zeit auch als „Gnickschuss“ bekannt, nachdem dort ein Mann nach einer Familienfeier durch einen Genickschuss getötet worden war. Im Dancing, das später den Namen Coco-Loco trug, trat 1993 eine Weltberühmtheit auf: La Toya Jackson, die Schwester von Superstar Michael Jackson. Allerdings, so hieß es, war ihre Darbietung wenig begeisternd.

Das Wappen Da Tiefenstein nie politisch eigenständig war, führte der Ort kein Siegel. Erst 1982 erkannte die Gemeinde Görwihl Tiefenstein ein eigenes Wappen zu. Es zeigt in gespaltenem Schild links auf rotem Grund einen goldgelben Helm mit aufgesetztem weißem Schwan – die Helmzier der Freiherren von Tiefenstein. Auf der rechten Seite befindet sich auf goldgelbem Grund ein roter Turm mit einem dreigeteilten Zinnenkranz auf einer grünen Anhöhe. Entworfen hatte das Wappen Paul Eisenbeis.

Tiefenstein erlangte noch ganz andere Bedeutung – zum Beispiel durch die Entdeckung von Eisenerz in der Albhalde bei Unteralpfen. Nach 1650 entstand nahe der Tiefensteiner Brücke eine Eisenschmelze mit einem Hammerwerk. Dieses nutzte die Wasserkraft des von Rüßwihl kommenden Schildbaches aus. Die Wasserkraftanlage ist heute noch in Betrieb. Die Eisenschmelze wurde 1865 eingestellt. Im fünfstöckigen Hauptgebäude entstand eine Baumwollspinnerei. Acht Jahre später machten Bürger aus dem schweizerischen Glarus daraus eine Schappe-Spinnerei.

Als Schappe wird gekämmter Naturseide-Abfall bezeichnet. Die Wasserkraftanlage ergänzten die Glarner durch eine Dampfmaschine mit Schornstein. Zeitweise arbeiteten bis zu 400 Menschen in dem Betrieb. 1957 wurde die Spinnerei geschlossen. Heute steht das nur noch in Teilen genutzte Gebäude unter Landesdenkmalschutz. Was Tiefenstein sonst noch ausmacht: die von der Familie Gampp betriebene Tiefensteiner Albtalmühle an der Alb. Sie verarbeitet regionale Produkte. Außerdem der große Granitsteinbruch, dessen Expandierungspläne zum Unmut vor allem im angrenzenden Niederwihl geführt haben.

Im Steinbruch von Tiefenstein wird Granit abgebaut. | Bild: Peter Schütz

Verwaltungspolitisch bildete Tiefenstein bis Mitte der 1970er Jahre eine regional einzigartige Konstellation: Da nie eine Gemarkung Tiefenstein existierte, konnte sich keine Gemeinde bilden. Die Bewohner der Ortschaft waren aufgeteilt nach den von ihnen bewohnten Gemarkungen Rüßwihl, Niederwihl, Schachen und Buch. Die Tiefensteiner gehörten demnach zu vier politischen Gemeinden und zu den zwei ehemaligen Landkreisen Säckingen und Waldshut – die Alb markierte die Grenze zwischen den Landkreisen. Die Gemeindereform 1975 beendete den Zustand. Die vier ehemaligen Ortsteile von Tiefenstein gehören seither zur Gemeinde Görwihl.