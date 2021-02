Vor Görwihl liegt ein Jahr der Investitionen – das bedeutet, dass die Verschuldung der Gemeinde weiter ansteigen wird, nachdem sie 2016 bei null lag. Bürgermeister Carsten Quednow sprach von einem „Mega-Haushalt“. Dabei handle es sich um einen realistischen Haushaltsplan, „der umsetzbar ist“, so Quednow. Und: „2021 schaffen wir, die Investitionen sind wichtig für Görwihl.“

Görwihl, Rickenbach, Herrischried Katholisches Bildungswerk Hotzenwald verleiht 22 iPads für Homeschooling und Videokonferenzen Das könnte Sie auch interessieren

Nicht alle Gemeinderatsmitglieder gingen mit ihm. Die Mehrheit des Gremiums stimmte dem Plan zwar zu, doch Beate Freitag (Grüne) und Andrea Schrieder (CDU) enthielten sich. Ratsmitglied Roland Mutter (Grüne) bezeichnete die Investitionen als „nützlich“ und ergänzte: „Wir müssen die Ärmel hochkrempeln.“ Für sechs Millionen Euro sollen drei Projekte realisiert werden: der weitere Breitbandausbau, der Neubau der Tagespflege für Senioren in Segeten und der Neubau des Kindergartens in Görwihl. Für Letzteren sind 2,6 Millionen Euro Kosten vorgesehen, für den Breitbandausbau weitere zwei Millionen, für die Tagespflege 1,3 Millionen Euro.

Hochrhein Kreis Waldshut gegen den Trend: Warum sinken die Corona-Zahlen hier nicht? Das könnte Sie auch interessieren

Die anderen, für 2021 geplanten Investitionen sind vergleichsweise von geringer Dimension: je 200.000 Euro sollen die Neustrukturierung der Kläranlage und der Brandschutz der Grundschule Görwihl (ehemals Werkrealschule) kosten. Je 150.000 Euro sind für den Straßenbau sowie für Grundstückskäufe, 140 000 Euro als Investitionsumlage für den Abwasserzweckverband Vorderes Albtal vorgesehen. Gemeinderat Herbert Nägele (Freie Wähler) sagte in der Sitzung: „Gesamthaft gesehen sind wir auf einem guten Weg.“ Bezüglich der Großinvestitionen erklärte er: „Wir haben einen guten Rückfluss zur Refinanzierung.“ Andererseits werde das Corona-Jahr 2021 der Gemeinde weniger Gewerbe- und Einkommenssteuern einbringen. „Wir werden hier weniger kriegen, was uns mehr belastet“, so Nägele.

Weitere Vorhaben Zu den wesentlichen mittelfristig geplanten Investitionen der Gemeinde Görwihl gehören unter anderem Erweiterungen des Wasserleitungsnetzes und des Kanalbaus. Die Neustrukturierung der Kläranlage ist zwischen 2022 und 2024 mit je einer Million Euro pro Jahr veranschlagt. Der Neubau des Vereinsgebäudes in Oberwihl ist für 2022 vorgesehen. Kosten: eine halbe Million Euro. Auch die Sanierung der Hotzenwaldhalle ist mit über einer Million Euro, verteilt auf mehrere Jahre, geplant. Die Sanierung der Pfarrscheuer Niederwihl soll 2024 erfolgen. Kosten: 300.000 Euro.

Isabelle Butz vom Rechnungsamt – sie stellte den Haushaltsplan 2021 vor – hielt mit Blick auf die hohen Investitionen fest: „Irgendwann muss das aufhören, wir können nicht ewig so weitermachen.“ Butz weiter: „Die Steuersätze haben wir wegen Corona bewusst nicht diskutiert. Aber da muss sich in den nächsten Jahren etwas ändern.“ Zur Sprache kam auch der Marschplan für die nächsten Jahre. Der Breitbandausbau soll noch in den Folgejahren bis und mit 2023 jeweils 2 Millionen Euro verschlingen. Auch für den Neubau der Tagespflege sind in 2022 weitere 780.000 Euro eingeplant.