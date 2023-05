Die Frauengemeinschaft Segeten führt am Wochenende, 20. und 21. Mai, die Komödie „Die gmischte Sauna“ von Hilde Eppensteiner im Bürgersaal in Strittmatt auf. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr. Am Freitag um 14.30 Uhr ist die Generalprobe für Senioren und Kinder als Zuschauer geöffnet. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der Vorverkauf ist schon zu Ende, aber es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Das Theaterstück wurde vor 40 Jahren schon einmal von der Frauengemeinschaft Segeten aufgeführt und da es damals nicht zu einer zweiten Aufführung kam, entschlossen die Frauen sich nun, dieses Stück noch einmal neu aufzulegen. Im Dezember ihres 50. Jahrs haben sie mit der ersten Probe begonnen. In dem Dreiakter spielen zehn Frauen der Gemeinschaft alle Männer- und Frauenrollen selbst.

Zum Inhalt: Der Gemeinderat von Segeten beschließt, eine Sauna zu bauen, damit der Fremdenverkehr in Schwung kommt. Leider kennen sich die Herren mit dem neumodischen Kram nicht so recht aus. Deshalb verabreden sie sich, nach Herrischried zu fahren, um dort eine Sauna zu besuchen. Aber ihren Frauen können sie das nicht mitteilen. Die Herren verstricken sich daher in Lügengeschichten und müssen für ihren Saunaausflug schwer büßen.