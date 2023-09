Seit zehn Jahren leitet Ramona Eckert die Zweigstelle der Freiberger Logopädie Praxis in Görwihl. Der Görwihler Berg atmet nun auf und freut sich, dass die erfahrene Logopädin auf Anfang September die Praxis übernommen hat, und es mit der „Mundart Logopädie“ weiterhin eine Sprachheilpraxis auf dem Hotzenwald gibt.

Ein paar aufregende Tage liegen hinter der neuen Praxisinhaberin. Mit neuem Logo und frischen Farben in den großzügigen Räumen galt es, ein großes Fest zur Neueröffnung der Praxis zu organisieren. Am Freitagnachmittag war es so weit. Viele Bekannte, Freunde und Patienten waren der Einladung gefolgt, um mit Ramona Eckert auf die nahtlose Praxisübernahme anzustoßen.

Ramona Eckert ist eine staatlich geprüfte Logopädin und verfügt über sechzehn Jahre Berufserfahrung mit Weiterbildung zur NF!T Therapeutin, der strukturierten Wiederholung der motorischen Entwicklung der Kinder. Die Räumlichkeiten im Weiherfeld 10 sind ebenerdig zu erreichen. Neben einem Warte- und Empfangsbereich gibt es zwei Behandlungsräume für die Therapie von Erwachsenen sowie für die Behandlung von Kindern bis ins Säuglingsalter. Ein Ruheraum für die Älteren und eine Kuschelecke für die Kleinsten runden die „megaschönen Räume“, so eine Besucherin, ab.

Für die Patienten der Praxis wird sich nicht viel ändern. Ramona Eckert behandelt weiterhin alle Störungsbilder des Heilmittelspektrums „Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schlucktherapie“. Terminvereinbarungen in der „Mundart Logopädie“ sind möglich unter der Telefonnummer 07754 9299823 sowie per Mail an die Adresse info@mundart-therapie.de.