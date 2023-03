Der Schwarzwaldverein Görwihl hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Mitgliederzuwachs verzeichnet. In der Hauptversammlung im Gasthaus „Hirschen“ in Strittmatt berichtete Vorsitzender Karl-Heinz May von 28 Neumitgliedern bis Ende 2022. Das sind doppelt so viele Mitglieder wie gestorben (zehn) oder ausgetreten (vier) sind. Am 31. Dezember 2022 gehörten laut May 437 Mitglieder dem Schwarzwaldverein Görwihl an. Davon waren 98 Einzelmitglieder und 339 Familienmitglieder inklusive 59 Kinder. In seinem Tätigkeitsbericht vom letzten Jahr hob Karl-Heinz May die Fertigstellung des Vogellehrpfades bei Görwihl sowie die Herstellung eines Pfades zum Wasserfall Krai-Woog-Gumpen im Schwarzenbachtal hervor. Neue Angebote wie zum Beispiel der Yoga-Wanderweg seien gut angenommen worden, berichtete May. Eine Wiederholung ist für den kommenden Sommer geplant. Hinzu kommt eine Mähaktion am Biotop in Oberwihl sowie an diversen Fußwegen. „Darum werden wir nicht herumkommen“, erklärte der Vorsitzende.

Wegewartin Martina Lüber listete die Wanderwege, die der Görwihler Schwarzwaldverein pflegt, so auf: 88,4 Kilometer Gelbe Raute, 11,3 Kilometer Blaue Raute, 9,9 Kilometer Hotzenwald-Querweg sowie 7,3 Kilometer Albsteig – ergibt in der Summe 117 Kilometer, exklusive Vogellehrpfad. Die Pflegearbeit kommt offenbar gut an. Jedenfalls gab Vereinsmitglied Fritz Rüd ein Kompliment von auswärtigen Wanderern weiter. Diese hätten die Beschilderung als „spitze“ bezeichnet, so Rüd.

Die Vorstandswahl ergab geringfügige Veränderungen. Vorsitzender bleibt Karl-Heinz May, Bruno Matt bleibt sein Stellvertreter. Werner Jehle führt weiterhin die Kasse. Günter Gerspach bleibt Schriftführer, Erika Fricker bleibt Wanderwartin, Martina Lüber bleibt Wegewartin, ihr Stellvertreter ist wie zuvor Daniel Stiller. Uwe Stiller, Albert Huber und Ursula Huber – sie ist auch zuständig für das Aqua-Jogging – bleiben Beisitzer. Neu im Vorstand ist Erich Biehler als Naturschutzwart. Er folgt Günther Frank, der das Amt abgab. Neu ist außerdem Thomas Sell für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Diesen Posten gab Hans Mutschler ab. Sell, ehemals Wanderleiter des Schwarzwaldvereins Laufenburg, organisiert den alle zwei Jahre stattfindenden, 42 Kilometer langen Wandermarathon am 19. August.

Für das umfangreiche Wanderwegenetz auf Görwihler Gemarkung konnte Vorsitzender May bei der Hauptversammlung mehrere Wegepaten zur Pflege arbeitsintensiver Bereiche finden. Sie sollen die Wegewarte entlasten.

60 Jahre Treue zum Verein

Bei der Versammlung wurde Edelgard Romacker in Abwesenheit für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Für 25 Jahre geehrt wurden Marlies Eckert, Cathrin und Thomas Matt, Lioba und Klaus Kaiser, Josefa und Paul Späne, Elke Paulus, Erika Pfeiffer.