Nach massiven Beschwerden nächtlicher Autofahrer wegen gefährlich irritierender Laser-Strahlen ging die Polizei im Dezember vor 25 Jahren gegen sogenannte „Freiluft-Effektwerbeanlagen“ zweier Diskotheken im Kreis Waldshut vor. Die kilometerweit sichtbaren kreisenden Lichtprojektionen am Nachthimmel waren von einigen Autofahrfern sogar für „Ufos“ gehalten worden, hatten jedoch vor allem zu gefährlichen Verkehrssituationen geführt.

Nach dem Motto: „Nutzen Sie den Himmel als kostenlosen Werbeträger“ waren die Laser damals von einer Firma im Kreis Waldshut vertrieben worden. Eine Tanzbar in Tiefenstein griff auf das für sie interessante Angebot zu, für das im Hotzenwald versteckt gelegene Lokal mit Himmelsprojektionen mal unübersehbare Werbung zu machen. Was schließlich dazu führte, dass Autofahrer sich über Blendwirkung massiv beschwerten.

So bewegten sich in einem Fall kurz vor Mitternacht zwei Personenwagen aufeinander zu, als sich plötzlich ein überdimensionales Lichtgebilde auf die Straße zu senken schien. Völlig irritiert riss der eine Autofahrer das Lenkrad nach links, um dem unbekannten Objekt auszuweichen. Der entgegenkommende Fahrer habe nur per Vollbremsung die Kollision vermeiden können, so die Polizei.

Und mit bis zu 4000 Watt Leistung rotierten die Lichtkreise seit Oktober auch über Bad Säckingen und sorgten unter Autofahrern selbst auf der Schweizer Autobahn N 4 für Aufregung. „In jedem Fall sind Autofahrer abgelenkt und schauen in den Himmel statt auf den Verkehr auf der Straße“, klagte ein Polizeisprecher. Weshalb die Polizei Gespräche mit den Diskobetreibern führte und die Rechtslage darlegte. Nach der der Betrieb solcher Werbeanlagen unzulässig sei, sobald eine Gefährdung des Straßenverkehrs bestehe.

Trotz der polizeilichen Abmahnungen drehten sich die Lichtkreise über Tiefenstein weiter, bis die Ordnungshüter Anfang Dezember 1996 nach weiteren Beschwerden von Autofahrern den Betrieb der Laseranlage untersagten und sie abschalten ließen.