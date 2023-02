„Es kann nur eine geben – die Rüßwihler Fasnacht im Lamm“ hieß es bereits im Begrüßungslied des Narrenrats beim Narrenratsabend der Rüßwihler Chrutschlämpe, der voller Inbrunst die Wiederkehr der Rüßwihler Fasnacht der Chrutschlämpe in ihrer Heimat, dem Rüßwihler Gasthof „Lamm“, feierte.

Bei der Zugabe des Finales wissen die Damen im Publikum bereits, was kommt und die Smartphones sind zur Aufnahme bereit: Denn der Höhepunkt des Abends ist das Abschlusslied des Narrenrats, der sich damit überschwänglich bedankt und vor lauter Freude in närrischer Weise die Hüllen fallen lässt.

Das Publikum, etwa 200 Gäste, die sich von der Stimmung mitreißen ließen, gingen begeistert mit nach zwei Jahren Corona-Abstinenz. Eingestimmt auch durch die Mehlsuppe, die, vom Narrenrat selbst gekocht, jedem Gast als Begrüßung serviert worden ist.

Seit 5 Uhr im Namen der Fasnacht auf den Beinen, zeigten die Narren keine Anzeichen der Ermüdung – im Gegenteil brachten sie ein temperamentvolles und brüllend komisches Programm auf die Bühne und boten einen großen Rundumschlag in ihrer Schnitzelbank, unterstützt durch die Fasnachtslieder von Ernst Effinger an der Hammond-Orgel, den Tanzmaidli der Narrenzunft und der lauten Guggenmusik der Zunft-Band mit ihren 40 Musikern.

Passende Musik: Unter der musikalischen Leitung von Michael Matt (links) heizt die Guggenmusik der Chrutschlämpe Zunft dem Publikum am Donnerstagabend kräftig ein.

Närrisch schräg, mal voller Witz, mal mit derben Anspielungen, prall und einen Spiegel vorhaltend, ging man in Rüßwihl am Dritten Faißen auf die Suche nach Antworten auf die Fragen des vergangenen Jahres.

Die Narrenzunft Die Rüßwihler Chrutschlämpe Zunft ist im Jahr 1974 gegründet worden. Derzeit hat der Verein etwa 120 Mitglieder. Das Motto der Zunft für die Fasnacht 2023 heißt: „Trotz Nachhaltigkeit und Klimaschutz im große Stil, wär Bürgermeisterrecycling selbst für unsere Umwelt z‘viel!“ Die Internetseite der Zunft ist zu finden unter www.chrutschlaempe.de

„So Mike, ich frage mich schon, wie Du aus dieser Nummer wieder rauskommen willst“, sagte Zahnarzt Roland Lauber (Richard Eschbach) zu seinem Patienten Mike Biehler (Oskar Oldorf), dem er aus dem Allerwertesten allerhand Schrotkugeln entfernen musste.

„So Mike, ich frage mich schon, wie Du aus dieser Nummer wieder rauskommen willst", sagt Zahnarzt Roland Lauber (Richard Eschbach, rechts) gelassen zu seinem Patienten Mike Biehler (Oskar Oldorf).

Vereine und Gruppen aus den Görwihler Teilorten waren hinter Biehler her, der seine „Wahlversprechen“ nicht halten wollte nach seinem fulminanten Wahlsieg – nun weiß der Zuschauer auch in etwa, wie so ein „Erdrutschsieg“ möglich war.

Ausgelassene Stimmung herrscht am Dritten Faißen beim Narrenratsabend der Chrutschlämpe Zunft in Rüßwihl.

Dass so mache vegan lebende Lehrerin nur aus Gruppenzwang im Lehrerzimmer zum fleischlosen Gemüseklops greift und ganz schnell von Bruno Eschbach wieder eines besseren überzeugt werden kann, zeigt ein Stückchen „Martinimarkt-Geschehen“, das ganz exemplarisch Bruno (Max Oldorf), Natascha (Louis Pfeiffer) und Selina (Peter Walenciak) haben aufleben lassen.

Deftige Witze: Bei Bruno (Max Oldorf, rechts) wird nicht nur Natascha (Louis Pfeiffer) schwach – der vegane Gruppenzwang im Lehrerzimmer ist beim Anblick eines „Bruno-Burgers" schnell vergessen.

Daneben gab es viel Lokalgeschehen, das humorig aufbereitet für laute Lacher und viel Applaus gesorgt hat.

Sogar die Situation des eingeheirateten Exil-Oberwihlers Ralf Strittmatter (Oskar Oldorf) wurde vor dem Rüßwihler Einbürgerungsgericht verhandelt und fand dank des immer größer werdenden Appetits von Staatsanwalt und Richter ein gütliches Ende.

Ehe als Strafe: Die Situation des eingeheirateten Exil-Oberwihlers Ralf Strittmatter (Oskar Oldorf, links) wird vor dem Rüßwihler Einbürgerungsgericht verhandelt und findet dank des Appetits von Staatsanwalt (Markus Schrieder, Zweiter von rechts) und Richter (Max Oldorf, rechts) ein gütliches Ende. Der Rechtsbeistand des Angeklagten (Peter Walenciak, Zweiter von links) ist beruhigt.

Schließlich seien die Fesseln der Ehe schon Strafe genug, wurde durch den ehrenwerten Richter Alfred Keller (Max Oldorf) verkündet. Zum Höhepunkt und von einem tobenden Saal begeistert gefeiert, wurde das Abschlusslied des Narrenrats, der sich für den Applaus und die Lacher bedankte und vor lauter Freude in närrischer Weise die Hüllen fallen ließ.