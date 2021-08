von Karin Steinebrunner

Im Anschluss an die Eucharistiefeier zum Patronatsfest des Heiligen Bartholomäus in Görwihl stellte Pfarrer Bernhard Stahlberger die Künstlerin June Soon vor. Sie hat kleine Kunstwerke in der Bibliothek in der Kirchstraße versteckt, die zu deren Öffnungszeiten dort gesucht, gefunden und mitgenommen werden können. Aber auch schon in der Kirche hatte sie für die Gottesdienstbesucher ihre kleinen Kunstwerke versteckt. Am Ausgang, zwischen den Gesangbüchern, bei den Kerzen am Marienaltar, überall konnte man diese mit der Aufschrift „Nimm mich mit“ versehenen Bündel kleiner Kärtchen entdecken.

Diese Bündel enthalten, wie June Soon kurz ausführte, Drucke, die sie auf der Grundlage von Radierungen im Tiefdruckverfahren hergestellt hat. Dazu werden die zuvor auf eine Platte eingeritzten Linien der Radierungen mit Farbe befüllt und die Platte anschließend von Hand auf angefeuchtetes Papier gepresst, wodurch sich die Farbe auf das Papier überträgt. Die kleinen Kunstwerke, die locker in jede Hosentasche passen und also zur Erinnerung immer mitgetragen werden können, haben zum Thema, mutig sich selbst zu finden, sich anzunehmen und sich zu verwirklichen. In erster Linie, gestand die Künstlerin, habe sie dabei an Frauen gedacht, sie könne sich aber sehr gut vorstellen, dass auch Männer damit etwas anzufangen wüssten.

Da gibt es beispielsweise ein Bild mit einem grünen Häkchen und der zugehörigen Unterschrift „du bist genug“, oder zwei im rechten Winkel aufeinandertreffende Hände mit der Inschrift „sorge gut für dich und für andere“, oder etwa die Abbildung eines menschlichen Herzens mit dem Satz „hör auf dein Herz“. Gleich mehrere Bilder wie beispielsweise eines mit einem Busen, mit einem kleinen Bauchansatz oder mit Falten um die Augen mahnen „liebe deinen Makel“, oder da steht die klare Ansage „du darfst Nein sagen ganz gleich wozu und zu wem“.

Zum Gottesdienst beim Patronatsfest der Görwihler Kirche hatte die Künstlerin June Soon kleine Kunstwerke zum Finden und Mitnehmen verteilt.

Zur Künstlerin: June Soon alias Juliane Spingler, Jahrgang 1977, absolvierte ihr Studium der Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe. Neben mehreren Ausstellungen nahm sie an internationalen Street Art-Projekten in den USA, Tschechien und Serbien teil.