Der zehnte Görwihler Kultursommer steht in den Startlöchern. Vom 19. bis 27. August wird es wieder zahlreiche kulturelle Veranstaltungen geben. Pfarrer Stahlberger konnte erneut eine Reihe illustrer Bildender Künstler und Musiker auf den Wald einladen, die ihre Arbeit in den Kirchen und Kapellen der gesamten Pfarrei vorstellen werden.

Den Anfang machen Susanne Kasten und Kerstin Farken am Samstag, 19. August, mit einer Installation in der Kapelle in Rüßwihl am Nachmittag sowie mit Malerei am Abend in Görwihl. Musikalisch begleitet werden sie am Nachmittag von Wolfgang Daiss auf der Gitarre, und am Abend mit Lauteninstrumenten, wobei dann im zweiten Teil des Eröffnungskonzertes zu ihm noch Pianist Alexander Reitenbach hinzukommt mit Werken von Brahms, Schubert, Schumann und Debussy.

Am Sonntag stellt Jan Douma aus Vogtsburg seine Skulpturen vor, am Nachmittag in der Kapelle in Glashütten und am Abend in der Rickenbacher Pfarrkirche. Dazu gibt es jeweils Musik auf zwei Kontrabässen von Markus Lachner und Jonas Hoenig. Der Montag wird geprägt sein durch die Installationen von Daniel Erfle aus Emmingen und der Gambenmusik von Martin Jantzen und Stephen Moran. Die Veranstaltungen finden nachmittags in Tiefenstein und abends in Strittmatt statt. Den Dienstag gestaltet Simone Rosenow mit einer Installation am Nachmittag in Giersbach und Pinselzeichnungen gemeinsam mit einer weiteren Skulptur von Jan Douma am Abend in der Kirche in Herrischried. Die musikalische Begleitung besorgen am Nachmittag Geiger Harald Kimmig und Gitarrist Sascha Henkel in Form freier Improvisation, und am Abend erweitert sich das Duo in Zusammenarbeit mit Alexander Frangenheim zur Freien Improvisation des „Klangwege Sextetts“.

Der Mittwoch beginnt bereits um 9 Uhr mit einer Wanderung auf dem achten der neu zusammengestellten Kapellenwege mit Start an der Kapelle in Rüßwihl. Um 17 Uhr gestaltet dann Rosemarie Jensen zusammen mit dem Herz-Ensemble und Peter Szczotok am Klavier eine Andacht in der Görwihler Pfarrkirche, und der Abend gehört nochmals der Freien Improvisation, und zwar in zwei Gruppen, zunächst mit einem Streichtrio im Pfarrheim in Herrischried und dann ab 21.30 Uhr mit Orgel und Altsaxofon in der benachbarten Pfarrkirche.

Am Donnerstag, dem eigentlichen Festtag des Heiligen Bartholomäus, des Patrons der Görwihler Pfarrkirche, gestaltet Pfarrer Stahlberger um 10.30 Uhr eine Hinführung zum Labyrinth uff‘m Wald, begleitet von Cellist Dilshod Nazarov, der dann um 17 Uhr mit dem Künstler Björn Gebhard auf Ödland sein wird, und am Abend, wieder zurück in Görwihl, gibt das Ensemble La Porta Musicale Hamburg ein Konzert zum Festtag unter dem Titel „Freundschaft und Konkurrenz – Händel und Mattheson“. Am Freitag lädt Schlagwerkerin Leonie Klein aus Karlsruhe um 10.30 Uhr zu einem Workshop im Pfarrgarten ein, um 17 Uhr stellt Ulf Schüler in Rüßwihl seine Bildhauerarbeit vor, und um 19.30 Uhr geht es in den Görwihler Kirchenspeicher, wo Rosemarie Vollmer und Sabine Schäfer ihre Installation „Bats‘n‘Insects“ präsentieren, unterstützt von Techniker Johannes Thimm und Schlagwerkerin Leonie Klein.

Am Samstag schließlich findet dann um 10.30 Uhr die Übergabe einer von Brigitte Sommer gestalteten Fahne an Angela Valentin, die Pächterin des Fitness-Studios im Görwihler Pfarrheim, statt. Und am Abend gibt das Stuttgarter Trio Glissando mit Janine Schöllhorn, Flöte, Emilie Jaulmes, Harfe und Matthias Nassauer, Posaune, in der Görwihler Kirche das Abschlusskonzert des diesjährigen Kultursommers, gefolgt von der Eucharistiefeier zum Patronatsfest am Sonntag um 10.30 Uhr, bei dem das Trio neben dem Kirchenchor Görwihl und der Hotzenwald-Bauernkapelle ebenfalls nochmals mitwirken wird.

Abgerundet werden die meisten dieser Veranstaltungen während der ganzen Woche zudem mit einem Apéro der jeweiligen Gemeindeteams.