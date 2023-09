Görwihl – Vom kommenden Samstag an bis zum Jahresende wird es eine weitere Ausstellung im Görwihler Rathaus zu sehen geben. Die Besucher erwartet zu den üblichen Öffnungszeiten ein Querschnitt aus dem künstlerischen Schaffen des in Oberwihl beheimateten Karl-Heinz Uphaus. Die Vernissage findet am Samstag, 30. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Anstelle einer Laudatio wird Organisator Michael Rudigier ein Interview mit dem Aussteller führen. Außerdem liest Karl-Heinz Uphaus selbst ausgewählte literarische Texte, die ihn zu seinen Werken inspiriert haben.

„Porträts, Menschen und mehr“, so nennt Uphaus seine Werkschau. Und Porträts bilden auch den Großteil der ausgestellten Exponate. Porträtiert hat Uphaus vornehmlich Künstler, Literaten, Maler, manche mehrfach im Abstand von etlichen Jahren. Er lese mit Begeisterung, verrät der Künstler, und das Bild, das er sich dadurch von den Autoren, aber auch von der Welt im Allgemeinen mache, gehe bei ihm quasi durch die Hand ins eigene Werk. Hermann Hesse etwa hat er in einem seiner Gemälde gleich siebenmal verewigt. Seine Fragen an die Welt symbolisieren auch zwei Ölgemälde mit dem Titel „Widerhall“, das zweite eine verkleinerte Variation des ersten, in denen er historische Situationen und Ereignisse sowie Reminiszenzen an diverse Kunstwerke vereint.

Auch einige abstrakte Werke stellt Uphaus in Görwihl aus. Das reine Spiel der Farben und Formen stelle für ihn eine spezielle Art der Kommunikation mit seinem Gegenstand dar, aber auch dies sei, so betont er, im Grunde Auseinandersetzung mit der Welt, „wobei mir immer das Erlebnis in der Beschäftigung wichtig ist. Der Prozess macht für mich den Sinn der Kunst aus“, erklärt Uphaus, in ihm verwandle sich Wahrnehmung in Kommunikation.

Vier Skulpturen, zwei urtümliche Kühe aus Zement und zwei Holzarbeiten, zeugen davon, dass er eigentlich gelernter Bildhauer ist. Und auch im Flur hängen ein paar Kuhbilder. Zu Kühen hat Uphaus eine besondere Beziehung. Zum einen ist er auf einem Bauernhof nördlich von Osnabrück aufgewachsen, zum anderen ist der Garten seines Wohnhauses von Kühen umgeben.

„Ich mag das Landleben“, sagt er. Mittlerweile lebt Uphaus seit 34 Jahren hier im Schwarzwald. Das wird auch deutlich in einem Bild vom Murgtal, während seine Beschäftigung mit dem alten Salpetererhaus in Buch Historisches und Ländliches vereint. Uphaus malt in Acryl, teilweise auch in Öl, speziell gefällt ihm die Arbeit mit Öl auf Papier. Auch Aquarelle hat er angefertigt, die Porträts sind mitunter in Tinte gemalt, viele davon aber auch Bleistiftzeichnungen.

„Es ist eine schöne, anregende Erfahrung für mich, durch die Ausstellung zu gehen“, verrät er, „eine Art Selbstbegegnung“. Seine erste Ausbildung machte Karl-Heinz Uphaus zum Polizisten, dann aber entschied er sich für die Heilpädagogik und nach etlichen Jahren als heilpädagogischer Lehrer zu einem berufsbegleitenden Studium der Bildhauerei. „Damals im Jahr 2004 war ich anfangs der 40er, und ich habe das Studium aufgesogen wie einen Schwamm, es war Nahrung für mich als Pendant zum Beruf“, erklärt Uphaus.