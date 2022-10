von Karin Steinebrunner

Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde Hotzenwald haben auf Anregung der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Dagmar Keck zusammen mit den drei Hotzenwälder Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt: Es wurden im Hotzenwald neun Wanderwege ausgewiesen, die zu den Kapellen in den drei Gemeinden Görwihl, Rickenbach und Herrischried führen.

Neun Kapellenwanderungen Folgende Kapellenwanderungen wurden ausgewiesen: 1) Schellenberg- Engelschwand-Gugelturm-Giersbach; 2) Rickenbach-Pfaffensteg-Hottingen; 3) Polenstein-Ödland- Herrischried; 4) Egg-Dekalogplatz-Jungholz; 5) Hogschür-Totenbühl-Niedergebisbach; 6) Strittmatt-Engelschwand-Gugelturm-Giersbach-Segeten; 7) Görwihl-Rotzingen-Hartschwand; 8) Oberwihl-Rüßwihl-Tiefenstein-Niederwihl; 9) Glashütten-Totenbühl-Hottingen-Rickenbach. Ein Wanderheft mit allen Touren ist demnächst in den Büros der Tourismus GmbH Hotzenwald und der katholischen Kirchengemeinde St. Wendelinus Hotzenwald erhältlich.

Am Sonntag, 9. Oktober, sollen die Kapellenwege offiziell eröffnet werden. Um 10 Uhr findet dazu ein Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche Strittmatt statt mit anschließendem Apéro des Gemeindeteams St. Martin. Um 11 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung durch das Projektteam, und danach soll eine erste gemeinsame Wanderung von der Kirche in Strittmatt über die Kapelle St. Josef in Engelschwand zum Gugelturm und weiter zur Kapelle Maria Schmerzen in Giersbach führen, von da nach Segeten zur Kapelle St. Anna und schließlich zurück nach Strittmatt.

Hintergrund des Projektes war, im Sinne des Leitbildes der Pfarrgemeinde, Brückenbauer zu sein für offene Begegnungsmöglichkeiten, gleichzeitig aber auch Heimat zu geben, geleitet von dem einprägsamen und zugleich symbolhaften Wortspiel „Chille und chillen“ – einem Sinnbild für die Kraftquellen für Körper, Geist und Seele. Auf diesen Rundwanderwegen kann man die wunderschöne Landschaft und den Weitblick genießen, mit allen Sinnen die Umgebung wahrnehmen und gleichzeitig immer wieder innehalten, um in den Kirchen und Kapellen Ruhe zu finden.

Schwarzwald Eine Kirche im Hotzenwald geht neue Wege: Der Pfarrer verlegt ein Labyrinth und betreibt ein Sportstudio Das könnte Sie auch interessieren

In dem neu erstellten Wanderheft zu den neun Rundwanderwegen finden sich Informationen zu den Kirchen und Kapellen als auch Kurzhinweise zur Tour und eine ausführliche Beschreibung des Weges, dazu Fotos der Kirchen und Kapellen. Außerdem gibt es zu jedem Weg ein nicht nur für Kinder spannendes Rätsel, dessen Vorlagen in den Kirchen und Kapellen ausliegen.

Das Projektteam der Kapellenwanderungen im Hotzenwald setzte sich zusammen aus Dagmar Keck und Andrea Schrieder vonseiten der Pfarrgemeinde, Karl-Heinz May vom Schwarzwaldverein Görwihl, Günter Biehler von der Ortsgruppe aus Herrischried sowie Rita Freidl und Martin Lauber vom Schwarzwaldverein Vorderer Hotzenwald (Rickenbach).