Das Osterfest steht vor der Türe und die Gemeinde Görwihl möchte zusammen mit dem DRK Görwihl einen kleinen Beitrag zur Sicherheit leisten. Am Samstag, 3. April, gibt es für Görwihler die Möglichkeit eines kostenlosen Bürgertests beim DRK Görwihl. Die Terminbuchung ist auf dieser Internetseite möglich. Damit können Wartezeiten und größere Ansammlungen vor Ort vermieden werden. Bürgermeister und Vorsitzender des DRK Görwihl Carsten Quednow: „Unsere Aktion soll einen Beitrag zur Sicherheit leisten. Vor allem soll es unbeschwerte Familientreffen zu Ostern ermöglichen. Die Ehrenamtlichen des DRK Görwihl freuen sich auf Ihren Besuch bei unserer Schnelltest-Aktion und wünschen allen ein frohes und vor allem gesundes Osterfest.“

Das Land Baden-Württemberg stellt Schnelltests für das Personal an Schulen und Kitas zur Verfügung – davon soll auch die Gemeinde Görwihl profitieren. Es gebe Gespräche, wie die Schnelltests an den Schulen in Görwihl und Strittmatt umgesetzt werden können, berichtete Bürgermeister Carsten Quednow dem Gemeinderat. „Wir versuchen, nach Ostern parat zu sein“, sagte er. Unterstützung würde es vom örtlichen Roten Kreuz geben, so Quednow.