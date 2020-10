Ob e oder ä: Die Verwendung des einen oder anderen Buchstabens in einem Wort muss zwar nicht unbedingt von existenzieller Bedeutung sein, kann aber Liebhaber der korrekten Schreibweise auf die Palme bringen.

So, wie vor einer Weile eine Dame, die sich über die wiederholte fehlerhafte Bezeichnung des Gebietes, auf dem sich der Görwihler Recyclinghof befindet, aufregte: „Herr Schütz, jetzt schreiben Sie doch nicht ständig Schwerze, es heißt Schwärze!“

Recht hatte sie, wenngleich Schwerze nicht aus der Luft gegriffen war, weil es in manchen Dokumenten mit e geschrieben stand. Aber auf dem Schild, das in Richtung Recyclinghof weist, ist nun mal schwarz auf weiß Schwärze zu lesen. Mehr Verbindlichkeit geht nicht.

Nun hat es auch den Loipenverein Hotzenwald erwischt. Dieser hat eine zentrale Anschrift, nämlich des Vorsitzenden Bernhard Kühnel. Er lebt neuerdings in Segeten, was auf der dem Briefumschlag entnommenen Einladung zur gestern abgehaltenen Hauptversammlung korrekt ausgeschrieben ist: Segeten mit drei e. Auf dem Umschlag oben links steht jedoch „Loipenverein Hotzenwald, Sägeten“.

Kleiner Lapsus, kann passieren. Hat vielleicht damit zu tun, dass manche Einheimische Segeten wie Sägeten oder Sägäten oder Sägete aussprechen. Aber korrekt geschrieben ist immer noch Segeten. Es heißt ja auch nicht Bärgalingen oder Härrischried.

Apropos: Dort, in Herrischried, hat die Versammlung des Loipenvereins stattgefunden. Genauer in der Rotmooshalle. Die wo liegt? Natürlich in der Sägestraße.



